中国国资委拟力争三年基本完成“僵尸企业”处置主体任务--新华

路透北京1月17日 - 新华社周日报导称，国资委正研究制定工作方案，力争用三年左右时间，基本完成“僵尸企业”处置主体任务，到2020年前全面完成各项工作。

新华社并援引国资委主任张毅在中央企业、地方国资委负责人会议上的讲话称，2016年中央企业效益要努力实现恢复性增长，2017年实现稳步增长。

张毅在会上称，“僵尸企业”处置工作涉及面广、政策性强、开展工作难度大，会引起一些震动，领导干部要勇于担当、敢于碰硬，按要求把工作做好，用今天的“小震”化解未来的“大震”。

他指出，集团公司是处置“僵尸企业”的责任主体。各企业要建立主要负责人牵头的工作机制，制定专门机构，确定处置“僵尸企业”工作方案，“一企一策”具体安排。

此前国务院常务会议部署促进中央企业增效升级。会议明确，对持续亏损三年以上且不符合结构调整方向的企业采取资产重组、产权转让、关闭破产等方式予以“出清”，清理处置“僵尸企业”，到2017年末实现经营性亏损企业亏损额显着下降。

2015年全国国资委系统监管企业效益同比下降6.1%，但运行质量指标稳中向好。中央企业全年实现增加值同比增2%，上缴国家财政收入增长4.7%；多数企业效益稳定，其中37家企业利润过百亿元人民币，28家企业效益增幅超过30%。（完）