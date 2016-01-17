中国国资委拟力争三年基本完成“僵尸企业”处置主体任务--新华

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透北京1月17日 - 新华社周日报导称，国资委正研究制定工作方案，力争用三年左右时间，基本完成“僵尸企业”处置主体任务，到2020年前全面完成各项工作。
新华社并援引国资委主任张毅在中央企业、地方国资委负责人会议上的讲话称，2016年中央企业效益要努力实现恢复性增长，2017年实现稳步增长。
张毅在会上称，“僵尸企业”处置工作涉及面广、政策性强、开展工作难度大，会引起一些震动，领导干部要勇于担当、敢于碰硬，按要求把工作做好，用今天的“小震”化解未来的“大震”。
他指出，集团公司是处置“僵尸企业”的责任主体。各企业要建立主要负责人牵头的工作机制，制定专门机构，确定处置“僵尸企业”工作方案，“一企一策”具体安排。
此前国务院常务会议部署促进中央企业增效升级。会议明确，对持续亏损三年以上且不符合结构调整方向的企业采取资产重组、产权转让、关闭破产等方式予以“出清”，清理处置“僵尸企业”，到2017年末实现经营性亏损企业亏损额显着下降。
2015年全国国资委系统监管企业效益同比下降6.1%，但运行质量指标稳中向好。中央企业全年实现增加值同比增2%，上缴国家财政收入增长4.7%；多数企业效益稳定，其中37家企业利润过百亿元人民币，28家企业效益增幅超过30%。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)