出清“僵尸企业”必须市场说了算 不靠政府决定--人民日报

路透北京1月11日 - 中国《人民日报》周一刊登评论文章称，“僵尸企业”僵而不死，是由于依赖政府补贴、银行续贷等非市场因素生存，市场机制似乎奈何不得。出清“僵尸企业”，必须让市场说了算，而不是靠政府决定谁活谁死。

这篇题为“别让僵尸企业挡了路”的文章指出，清理“僵尸企业”，是积极稳妥化解产能过剩、推进供给侧结构性改革的关键点，是必须要啃的“硬骨头”。2016年是推进结构性改革的关键之年，在五大重点任务中，去产能排在第一位，而处置“僵尸企业”是当务之急。

需要注意的是，“僵尸企业”退出，必须让市场说了算，而不是靠政府决定谁“活”谁“死”。当然，政府补贴之类的“偏饭”，肯定是要撤掉的。

“不费力气就能吃到‘偏饭’，哪个企业还愿意在市场上打拼？这些“僵尸企业”不但让财政资金打了水漂，还占用了大量信贷资金、土地厂房等宝贵资源，却不产生任何经济效益。更严重的是，‘僵尸企业’拖了经济调结构的后腿，成为转型升级的‘拦路石’。”文章称。

“僵尸企业”是指那些已经丧失了自我发展能力和市场活力的企业。通常这些企业处于停产或半停产状态，连年亏损、资不抵债，甚至是难以为继、濒临倒闭。企业沦落到这个地步，原因很复杂，有世界经济大环境的问题，有行业周期、产业布局问题，也有技术和内部管理等问题。但总体上看，企业生老病死是正常现象，哪个企业发展得好，哪个企业生存不下去，是市场机制起决定性作用，优胜劣汰没商量。

按理说，“僵尸企业”应该没多少生存空间。然而，为什么劣的企业没有被淘汰，而且似乎活得挺滋润？这背后的原因值得深思。“僵尸企业”之所以“僵”而不死，主要是它们依赖非市场因素生存，靠政府补贴、银行续贷等方式获得给养，市场机制奈何不了。说来说去，还是政府的“手”伸得过长，大包大揽导致要素配置扭曲，市场信号失灵。

“僵尸企业”并非个别现象。在国有企业中有它们的身影，已经成为国企提质增效、可持续发展的一大障碍，是企业减利的最大出血点。A股市场上也屡见不鲜，一些上市公司长期亏损，但总能在退市的关口，有如神助般获得政府补贴而“保壳”成功。

根据中央经济工作会议的要求，处置“僵尸企业”主要是运用市场机制、经济手段、法律制度，通过兼并重组、债务重组和破产清算等方式，实现市场出清。

企业生死，牵一发而动全身。无论是兼并重组还是破产清算，都会涉及职工利益和人员安置，也关系到社会的稳定。一个人下岗失业，全家人都跟着揪心，生活也会受到影响。企业的生死，政府不能大包大揽，但对社会托底政策则不能撒手不管。要尽可能多兼并重组、少破产清算，并妥善安置职工，以减少对社会的冲击，降低经济社会风险。

《人民日报》同日还发布上的另一篇“处置僵尸企业不能等”的文章称，对于扭亏无望的僵尸企业，可依据《破产法》实施破产清算，让其退出市场；对核心业务仍在健康发展，只是融资来源暂时枯竭的僵尸企业实施兼并重组。而在兼并重组中，鉴于僵尸企业的吸引力较差，政府虽然不可“拉郎配”，但仍可扮演“介绍人”。

同时，清理僵尸企业还要防止“误伤”，需谨慎划定僵尸企业，避免把一些陷入周期性困难的优势产能或必要的产能储备，也当成僵尸企业错杀，影响国民经济的根基。（完）