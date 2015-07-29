中国国航拟定向增发A股筹资至多120亿元 购15架B787等

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海7月29日 - 中国国际航空股份有限公司(601111.SS)(0753.HK)周二晚间刊登公告称，拟定向增发A股筹集至多120亿元人民币，募集资金用于购买15架波音(BA.N)B787飞机等。
公告显示，本次定向增发的底价为12.07元，将向不超过10名特定对象发行，母公司中国航空集团拟以10亿元认购增发股份，目前中航集团合计持有中国国航53.37%股份。
募集资金将用于购买B787飞机、直销电子商务升级改造、机上WIFI及补充流动资金，其中购买15架飞机预计投资240亿元，公司拟用募资额中的74.5亿元投入该项目。
中国国航公告还指出，上半年公司净利预计为38-40亿元，同比增长701%至743%；主要原因是公司加大运力投入及根据市场需求灵活调整运力等，实现收入增长；同时公司提高资源使用效率及航油价格大幅下降，令上半年成本水平有效下降。
中国国航A股和H股自6月底开始停牌，以筹划定向增发事宜，上一交易日其A股收报15.36元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。