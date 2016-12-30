中国明年起调整完善新能源车补政策 严打违规谋补骗补--财政部

路透北京12月30日 - 中国财政部周五发布调整完善新能源车补贴政策，从2017年1月1日起，在保持2016-2020年补贴政策总体稳定的前提下，改进资金拨付方式、提高生产企业及产品准入门槛、建立健全监管体系等措施；并将严打违规谋补骗补企业及相关政府机关和人员。

刊登在财政部官网的通知称，调整完善补贴标准。全面提高新能源汽车产品技术要求，结合产业发展和技术进步情况，从整车能耗、续驶里程、电池性能、安全要求等方面提高财政补贴准入门槛；建立以提高动力电池技术水平为核心、以电池容量大小为主要测算依据的新能源客车补贴体系；细化新能源货车和专用车补贴方案，补贴标准按电池电量分档累退；设置中央和地方补贴上限，引导企业不断提高产业化水平、降低生产成本。

落实推广应用主体责任。地方政府是新能源汽车推广应用的责任主体，应结合本地实际，科学制定新能源汽车推广方案，加大对新能源汽车充电基础设施的支持力度，加快城市公交、出租、环卫等公共服务领域新能源汽车更新更换，强化财政资金管理，建立健全地方监管平台，加强对企业监督检查。

各有关企业要加大技术研发投入力度，提高产品性能水平，确保安全可靠，要建立企业监控平台，确保产品推广信息真实、准确、可查。工业和信息化部将建立国家新能源汽车监管平台，会同有关部门加强推广应用监督检查。

严厉打击骗补。对违规谋补骗补的企业，协助企业谋补骗补的政府机关及其工作人员，以及管理制度不健全、审核把关不严、核查工作组织不力、存在企业骗补行为的地区，有关部门将按照相关法律法规和规定予以处罚。

中国自2009年起，对新能源汽车推广应用予以补助，截至2015年底，中央财政累计安排补助资金334.35亿元。

2016年初财政部对90家主要的新能源汽车生产企业进行了专项检查，检查发现，一些企业违反相关法律法规涉嫌骗取财政补贴，部分车辆未销售给消费者就提前申报补贴，不少车辆领取补贴后闲置。其中苏州吉姆西客车制造有限公司骗补涉及中央财政补助资金26,156万元人民币；金龙联合汽车工业（苏州）有限公司多申报中央财政补助资金51,921万元等。（完）