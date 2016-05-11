中国建材决定撤回对山水水泥收购要约 因有重大不确定性

路透香港5月11日 - 中国主要水泥生产商--中国建材(3323.HK)称，决定撤回对山水水泥(0691.HK)的收购要约，因交易潜在重大不确定性。

中国建材联同亚洲水泥(1102.TW)去年8月宣布将向停牌中的山水水泥作出自愿全面收购要约，惟一直未给出方案，因而被证监会勒令于本月26日公布其收购要约的确实意图，或其无意作出收购要约的决定。

中国建材周二晚间的公告称，已同意不进行可能收购要约，因考虑到山水水泥董事会成员的变化以及控制权纠纷，并且缺乏获取山水水泥资讯的渠道，与山水水泥、其主要股东、现任或前任董事及雇员、债权人等之间的各项诉讼，山水水泥长时间停牌等多项因素带来重大不确定性或不利影响。

中国建材与亚洲水泥分别持有山水水泥16.67%及20.96%的股份。山水水泥自去年4月中起停牌，因计入天瑞集团28.16%及山水投资25.09%的股份，公司公众持股量不足10%，低于监管规定。

山水水泥为香港红筹公司，主要经营实体为山东山水，后者于国内银行间债市发行的中期票据发生违约。而山水水泥自去年底完成董事会改组后随即向两名前执行董事张才奎及张斌展开法律程序，此前在济南市警方的协助下已顺利接管山东山水总部及另外三家工厂，惟复牌无期。

香港时间09:48，中国建材逆市涨0.56%，报3.56港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)