中国建材决定撤回对山水水泥收购要约 因有重大不确定性

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港5月11日 - 中国主要水泥生产商--中国建材(3323.HK)称，决定撤回对山水水泥(0691.HK)的收购要约，因交易潜在重大不确定性。
中国建材联同亚洲水泥(1102.TW)去年8月宣布将向停牌中的山水水泥作出自愿全面收购要约，惟一直未给出方案，因而被证监会勒令于本月26日公布其收购要约的确实意图，或其无意作出收购要约的决定。
中国建材周二晚间的公告称，已同意不进行可能收购要约，因考虑到山水水泥董事会成员的变化以及控制权纠纷，并且缺乏获取山水水泥资讯的渠道，与山水水泥、其主要股东、现任或前任董事及雇员、债权人等之间的各项诉讼，山水水泥长时间停牌等多项因素带来重大不确定性或不利影响。
中国建材与亚洲水泥分别持有山水水泥16.67%及20.96%的股份。山水水泥自去年4月中起停牌，因计入天瑞集团28.16%及山水投资25.09%的股份，公司公众持股量不足10%，低于监管规定。
山水水泥为香港红筹公司，主要经营实体为山东山水，后者于国内银行间债市发行的中期票据发生违约。而山水水泥自去年底完成董事会改组后随即向两名前执行董事张才奎及张斌展开法律程序，此前在济南市警方的协助下已顺利接管山东山水总部及另外三家工厂，惟复牌无期。
香港时间09:48，中国建材逆市涨0.56%，报3.56港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。