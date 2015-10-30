中国重要财经新闻一周回顾

图中为北京国贸一景。 REUTERS/Jason Lee

以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月26日-30日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：十三五保持中高速增长，必须把发展基点放在创新上--五中全会

备受关注的中国中共五中全会今日闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”(2016-2020年)规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。会议并决定全面放开二孩政策。

--《财经洞察》中国将弃守7%，十三五经济增长目标有望下调至6.5%

今日开幕的中共十八届五中全会将讨论和制定中国第十三个五年规划，预计继续深化改革和坚持经济结构调整仍是主基调。至于重要的经济增长目标，结合目前各种迹象分析，平均增速或将设定为6.5%左右，较十二五的7%略有下调。

--中国经济：未来三五年经济增速在6-7%左右是有把握的--央行副行长

中国央行副行长易纲近日表示，未来三五年中国经济增长仍将较快，在新型城镇化和改革开放、简政放权的动力之下，6-7%左右的中高速增长有把握。

--《市场洞察》流动性收缩，中国央行利率新基准待明

中国央行在降息降准并取消存款利率上限后，利率市场化在中国金融市场正式进入新阶段，自此中国的政策利率体系重心将逐渐从信贷市场转移到货币市场，并通过货币市场利率影响债券市场和信贷市场，货币政策价格型调控获得重大进展。

--中国央行：货币政策并没有量化宽松但仍有空间，外储有充足流动性--官员

中国央行行长助理殷勇周四表示，货币政策并没有实施量化宽松，但未来实施货币政策的空间还是比较大，同时，外汇储备能够为央行的外汇市场操作提供可靠的资金支持。

--中国央行：此次降息降准都是很传统的、常规的货币政策措施，并不是QE

中国央行周一表示，此次降息降准显然都是很传统的、常规的货币政策措施，并不是QE。中国尚未面临“零利率”的约束，名义利率水平仍在“零”之上，此外存款准备金率也相对较高。中国三季度经济增速跌破7%之后，中国央行上周五一年来第六次降息，同时降准、定向降准，并放开存款利率浮动上限，为金融危机以来威力最大宽货币举措。

--中美关系：中国海军称如美海军继续在南海挑衅，可能导致擦枪走火

中国海军司令员吴胜利周四晚与美国海军作战部长约翰·理查德森视频通话时表示，美海军舰艇擅自进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域的行为，极具危险性、挑衅性，如美方一意孤行，可能导致双方海空一线兵力擦枪走火。

--中德关系：双方将携手推动“中国制造2025”和德国“工业4.0”

中德两国总理周四上午举行会谈，双方表示将推动“中国制造2025”和德国“工业4.0”携手，拓展战略性新兴产业合作，并尽早启动中欧自贸可行性研究。

--中国数据：9月工业企业利润同比降幅明显收窄，但前景仍不乐观

中国9月工业企业利润同比降幅明显收窄，但在经济下行压力加大的情况下企业效益 仍不乐观。尤其当月企业主营业务收入出现多年来首次同比下降，凸显企业生产经营困难进一步加剧。

【金融】

--中国金融：货币条件中性仍偏宽松，高度关注流动性冲击--央行研究局局长

中国人民银行研究局局长陆磊周一表示，目前总的货币条件“中性适度”偏宽松，未来一段时间宏观调控包括货币当局都必须高度关注流动性冲击。此前他表示，经济金融周期性因素决定了以双降为主要手段的逆周期调控。

--《焦点》坏账侵蚀缓冲资本，中国银行业寻求新融资

坏账增加正在侵蚀中国银行业的缓冲资本，迫使他们求助于投资者，在去年融资规模已创纪录的情况下仍要筹集新资金。商业银行发行昂贵的优先股以及可转换和无到期日债券，以充实资本基础。

--中国金融：仍处于“正利率”时期，并未进入“负利率”--央行官员

中国央行调查统计司司长盛松成日前撰文指出，中国并未进入“负利率”时期，综合考虑各经济主体的投资理财行为，当前存款替代产品收益率普遍高于银行存款利率，更显着高于同期CPI水平，总体判断目前仍处于“正利率”时期。

--中国央行:9月末社会融资规模存量134.70万亿元，同比增长12.5%

中国央行周二公布，9月末社会融资规模存量为134.70万亿元人民币，同比增长12.5%。其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为90.48万亿元，同比增长14.0%。

--《焦点》外国银行卡担心当局筑监管高墙，难入中国大市场

据知情人士透露，中国考虑对Visa和万事达卡等海外银行卡公司实施严格新规，或将使他们进入中国7万亿(兆)美元银行卡支付市场的计划遭遇挫折。

--中港个股：今年建行盈利结构得到调整，中间收入出现较快增加-董事长

中国建设银行董事长王洪章日前表示，建行转型发展进展顺利，今年建行客户特别是对公客户数量大幅增加，盈利结构也得到调整，中间收入出现较快增加。

--中国个股：兴业银行力争证券保险牌照，将计划资产托管子公司运作

中国股份制商业银行--兴业银行周四指出，该行将积极争取证券等业务牌照，并在境外收购专业金融服务机构。此外，该行计划在福建自贸区内设立子公司，独立运作兴业银行的资产托管业务。

【固定收益】

--《热点问答》中国专项建设基金投向扩围至产业资本考量几何？

近期中国稳增长政策的进一步发力，专项建设基金随之动作频频再度引发市场关注，第三批至多3,000亿元的额度出炉，而多家A股上市公司称获得国开发展基金投资，则显示专项建设基金的投向范围已不仅局限于此前的地方基建项目，而开始向产业资本扩展。

--《分析》中国双降后逆回购利率短期一调到位，美升息预期难成掣肘

中国央行“双降”后首周公开市场逆回购继续缩量并小幅净回笼，中标利率则一次性下调10bp(基点)后企稳。分析人士表示，随着利率市场化推进，公开市场作为官方利率基准之一的重要度提升；无论后续逆回购利率会否继续调降，对市场都将有较强的引导作用。

--中国债市：进一步研究放宽停车场专项债条件，做好多种融资结合--发改委

中国国家发展和改革委员会日前召开会议，讨论运用企业债等融资方式推进城市停车场建设。提出要进一步研究放宽停车场专项债券条件，在国务院支持停车场建设背景下，抓住债券市场融资利率较低的机遇，做好专项建设基金和企业债等多种融资方式结合。

--《焦点》熊猫债十年波折转角遇良机，市场崛起还盼真降门槛

熊猫债在过去十年里可谓名副其实极为稀有，中国近期正大力开放银行间债市、并力促人民币加入特别提款权（SDR）之际，熊猫债能否乘风崛起，市场人士表示，“万事俱备”还待监管层能否真正降下发行门槛的“东风”。

--中国保险：前三季原保费收入同比增19%，资金运用平均收益率升至5.92%

中国保监会周五表示，今年前三季度，保险业现金流充裕，实现原保费收入19,040.52亿元人民币，同比增长19.49%。同时业务结构持续优化，创新渠道业务快速增长，寿险新单业务持续高增长势头。

【外汇】

--《热点问答》10个问题看懂人民币与特别提款权

国际货币基金组织(IMF)11月初将对人民币是否纳入特别提款权（SDR）货币篮子做出最终决定，人民币能否如愿顺利加入，中国各方可谓引颈期待。而自8月初IMF初评后，中国在资本项目、人民币利率、汇率市场化方面都推出了大量改革措施，态度诚恳。

--《焦点》IMF报告料显示人民币倾向满足“入篮”条件--消息人士

了解情况的人士周日表示，国际货币基金组织(IMF)的工作人员料将为把人民币纳入该组织的指标货币篮子亮起绿灯，从而为决策者做出肯定的决定打下基础。IMF执行董事会定于11月决定是否给予人民币与美元、日圆、欧元和英镑的同等待遇，而一个关键因素将是由IMF工作人员根据一个技术标准检查清单，评估人民币的表现。

--全球经济：人民币若加入SDR，或增强中国经济的外溢影响--IMF官员

国际货币基金组织(IMF)亚太部主任李昌镛周三表示，如果人民币加入IMF指标货币篮子，那么中国经济形势的变化或将对亚洲金融市场产生更大影响。

--《焦点》人民币加入SDR篮子或带动全球超过5,000亿美元的需求

外汇分析师表示，国际货币基金组织(IMF)若将人民币纳入指标汇率货币篮子，将相当于给予其官方认可，在未来几年将带动全球对人民币超过5,000亿美元的需求。

--离岸人民币：中德合资的证交所下月将挂牌首批人民币计价证券现货产品

中国上海证交所、德意志交易所与中国金融期货交易所周四在北京签署合资协议，将在德国法兰克福成立合资公司--中欧国际交易所股份有限公司。中欧所初期拟重点开发证券现货产品，用人民币计价和结算，预计首批现货产品于11月18日在法兰克福挂牌。

--全球经济：人民币若加入SDR，或增强中国经济的外溢影响--IMF官员

国际货币基金组织(IMF)亚太部主任李昌镛周三表示，如果人民币加入IMF指标货币篮子，那么中国经济形势的变化或将对亚洲金融市场产生更大影响。

--离岸人民币：9月人民币落回第五全球支付货币，增长仍处良好趋势--SWIFT

环球银行金融电讯协会(SWIFT)周四指出，按照价值计算，人民币在国际支付货币的排名回落一位，继日元后排名第五位。

--中国外汇：9月外汇市场总成交环比降逾两成，远期成交骤降

中国国家外管局周五公布，今年9月中国外汇市场总计成交额较8月下降24.6%，其中远期成交降幅更达到近八成。市场人士认为，8.11“新汇改”后市场渐趋冷静，另外监管层采取的一系列强化监管措施亦起到一定作用。

【证券/行业】

--中国金融：养老保险基金投资运营有望于2016年启动--人社部

中国养老金入市有望于明年启动。人力资源和社会保障部周二表示，将按照2016年启动实施的目标，尽快出台委托投资资金归集和划拨的办法，按统一流程归集划拨地方养老保险基金的结余资金。

--中国基金：三季度基金资管规模小增至32.69万亿，天弘续占公募规模鳌头

中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至9月末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约32.69万亿元人民币，较二季末小增不足一成；公募基金规模方面，天弘基金以6,446亿元继续领占鳌头。

--中国证券：深交所拟推创业板专门层次，并试行小额快速换股并购制--报载

中国证券时报周五引述深圳证券交易所称，将推动设立创业板专门层次，以满足尚未盈利、及已实现盈利但尚未补亏的互联网和科技创新企业上市融资需求；同时研究推动在创业板试行小额快速换股并购制度，以及丰富并购重组支付工具等。

--中国经济：2020年快递业目标年业务收入8千亿元，鼓励各类资本进入--国务院

中国国务院发布意见称，到2020年快递业目标年业务收入达8千亿元人民币，并鼓励各类资本依法进入快递领域，支持快递企业兼并重组、上市融资，整合中小企业，加快形成若干家具有国际竞争力的企业集团，鼓励“走出去”参与国际竞争。

--《焦点》中日企业掀起电动汽车电池技术竞争战

作为亚洲的两大汽车强国，中国和日本掀起了未来电动汽车应由充电电池还是氢燃料电池提供动力的竞争，以图争当这一领域的霸主。

--《独家新闻》汇丰将衍生品交易移至香港，总部迁移决策若隐若现

根据直接知悉汇丰交易安排的消息人士对路透说，汇丰已开始将价值数以十亿计美元的衍生品交易从伦敦转移至香港，以利用香港有利的融资和监管环境，并帮助汇丰为可能的总部搬迁做准备。

--美国个股：黑石集团洽购台北101大楼近38%股权--消息

知情消息人士对路透称，黑石集团正在洽谈购买台北金融大楼公司(台北101)将近38%股权。这栋大楼是全球十大最高建筑之一。(完)