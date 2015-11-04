不会统一下调拨备红线 或对个别银行实施差别管理--银监会

路透北京11月4日 - 中国银监会政策研究局副局长廖媛媛周三表示，9月末商业银行不良贷款率升至1.59%；目前，有个别银行提出调整拨备相关指标，但监管层统一调整拨贷比这样的政策，可能还需要进一步考量，但有可能对个别银行实施差别管理。

中国银行业9月末不良贷款率已创2009年三季度以来最高，尽管行业拨备相关指标整体情况不错，但从三季报看，个别银行的拨备覆盖率已经接近150%的监管红线，此前即有银行表示，正在就拨备覆盖率标准与监管部门商议。

“中国银行业资本利润率和资产利润率，在国际上都处于一个比较好的状态，所以银行完全有能力通过利润本身的调节（满足拨备指标要求）。”廖媛媛在银监会银行业十三五展望发布会上指出。

她并表示，整个银行业的拨备水平还是处于一个比较高的状态；因此，在银行的利润增速仍然为正数，银行的拨备覆盖率仍然比150%高出较多情况下，统一调整拨贷比这样的政策，可能还需要进行进一步的考量。

不过，廖媛媛也指出，在保持监管连续性的同时，也会根据实际情况动态调整，或者有针对性地去调整监管的一些政策。

“对于个别银行，可能需要监管部门来逐一地进行详细的分析，看用一个什么样的方式能够帮助银行进一步地既加大不良贷款的核销，同时也能够保证拨备满足要求。”她进一步解释。

对于拨备覆盖率的调整，国金证券资深银行业分析师马鲲鹏表示，监管层的表态中明确“统一”调整监管指标的疑虑，但未来有可能对不同机构进行拨备指标的差别化管理；可能会设计出计算公式具体识别各家银行的情况，严谨把握。

另有国内大型券商银行业分析师指出，拨备红线不做统一调整情况下，银行当前又不愿以三至四折的不良资产平均折价率转出表外，未来部分银行将面临利润负增长的拐点到来。

此前，工商银行(1398.HK)(601398.SS)高层在其三季度业绩说明会上指出，目前中国银行业采取现金拨备的方式，在抵押物不计入拨备情况下，150%的拨备覆盖率标准较为严格。经济上行期，以高标准来促进银行加大拨备计提是必要的，不过在当前的经济环境下，需要制定合理的拨备计提标准。

**应对不良贷款工具充足**

银监会并表示，银行业风险总体可控，风险抵御能力较强，9月末拨备覆盖率167.7%，贷款拨备率3.26%。

廖媛媛指出，此前，银监会已经要求银行机构在贷款增速比较高、经济比较好的年份，要进行逆周期的贷款拨备的准备，“我们在丰年的时候已经做好了补欠年的拨备提取准备。”

“对于当前的不良贷款的一个水平和趋势，监管部门是有预判的，因为金融是比较滞后地反映经济运行变化的情况。从2011年开始，中国经济实际的GDP在逐步地回调。”她称。

对于新增不良的管控，她指出，银监会机构监管部门会按月、按季，甚至是按旬来监测银行业金融机构不良贷款的变化，实行持续性的监测。且银监会还要对银行业不良贷款的整体状况做压力测试。

廖媛媛并称，国家也在积极地调整经济的结构，推动结构产业的升级转型；未来，企业和银行都能够平稳地渡过结构调整和经济暂时下行的一个阶段。

除了逆周期拨备提取以及加强数据监测等传统方式，不良贷款风险控制的新工具也在酝酿当中。她提到，目前不良资产证券化在试点当中。

对此，亦有市场人士透露，此前人民银行也就不良资产证券化向市场参与机构进行过调研。不过，当前遇到最大的问题还是缺少愿意持有不良资产证券产品的机构，很可能最后形成银行互持的局面，导致资产质量风险无法从银行体系分散出去。

另据廖媛媛介绍，在银行业进一步降低企业的融资成本方面，截至6月末，非金融企业及其他部门部门贷款加权平均利率为6.46%，比年初下降0.46个百分点，“到三季度一般贷款加权平均利率还在继续下降。”