资生堂力争中国营收翻倍 扩编本土高管并拓展电商--CEO

路透东京12月18日 - 日本化妆品制造商资生堂(4911.T)的新业务计划提出将实现中国营收翻倍，对中国的业务营运和电子商务进行投资，希望能从国际竞争对手手中夺回失去的市场份额。

资生堂制定了在2020年将总营收至少提高三分之一，至1万亿日圆(84亿美元)的目标。据首席执行官(CEO)鱼谷雅彦称，届时中国业务的营收预计将升至约2,000亿日圆，约为上一会计年度营收的两倍。

“中国门店的营业额预计将增长5-10%，但我们在电商方面看到了额外的机遇，”鱼谷雅彦接受路透专访时说。他之前是可口可乐日本业务的负责人。作为一名营销专家，鱼谷4月走马上任担任资生堂CEO，他是资生堂首位从公司外部聘请的社长。

资生堂将业务重点重新放在中国市场上，目前在奋力追赶更为灵活的韩国竞争对手。韩国品牌定价积极，加上韩国电视剧和流行音乐广受欢迎的推助下，爱茉莉太平洋(Amorepacific)(090430.KS)等韩国化妆品品牌赢得了中国大陆消费者的青睐。

“我们正在进行有关中国业务该怎么做才最好的调查，这次调查是最大的一次，要到3月才会完成。届时我们就会清楚了解该向哪些客户，通过哪些渠道出售哪些品牌的产品，这样我们才好研发2016年的产品，”鱼谷说。

鱼谷说，资生堂计划将电商业务作为独立业务来运营，因为许多中国消费者青睐网购的方便程度，而且经常有打折活动。

据鱼谷称，中国业务取得成功的关键将在于投资聘请更多本土雇员。自7月以来，资生堂已在中国聘请了10位本土高管，其中大部分都有电商或营销经验，并且不再要求中国高管会说日语。

他表示，资生堂还计划在中国研发更多产品，致力于降低中国的旧货库存，建立起中国专属的美容顾问团队。

自周三公布新业务计划的全面细节以来，资生堂股价已跌去4%，年内迄今其股价为大致持平，回吐了早前多达14%的涨幅。(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)

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