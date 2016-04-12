浙江交投称两下属公司未能清偿到期债务 但无碍其偿债能力

路透上海4月12日 - 中国浙江交通投资集团周二公告称，其全资子公司浙江海运集团两家下属公司未能清偿到期债务，但两家公司的违约事项不会对浙江交投集团的偿债能力产生实质性影响。

刊登在中国货币网的公告显示，浙江海运集团下属的温州海运和台州海运两家公司，发生到期未支付船舶融资租赁款的违约情况，总金额为3,662万元人民币，因船运市场供求严重失衡，作为从事沿海乾散货运输航运的两家企业，近年来持续大幅亏损。

公告指出，目前温州海运和台州海运正积极筹措资金，并积极与各债权人开展磋商交涉。

而截至2015年末，浙江海运集团对两家公司的股权投资总额为1.02亿元，应收两家公司款项17.11亿元，为两家公司提供担保总额为1.84亿元，若两家公司经营持续恶化，后续可能给本公司带来一定的经济损失。为此浙江海运集团已在2015年财务报表中计提相应损失准备金97,638万元。

浙江交投集团表示，公司主营业务为高速公路建设及营运，目前各项主业经营情况正常，预计今年一季度经营状况及相关指标与上年同比将有所增长。因此两家公司的违约事项不会对公司的偿债能力产生实质性影响。

浙江交通投资集团目前存续债券较多，包括将于今年8月11日到期的09浙交投MTN2等。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。

而近期信用债再曝重磅风险事件，中国铁路物资宣布168亿元存量债暂停交易，其涉及的债券规模之大前所未见，尽管对其还有债转股的期盼，但该事件无疑进一步加剧了信用债市场的负面情绪。（完）

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