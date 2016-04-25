中国信用债风险事件频出压制一级市场情绪 本月取消发行已近千亿元

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海4月25日 - 4月以来中国信用债一级市场寒意逼人，因信用风险事件密集发生，令一度火热的买需迅速冷却。据路透不完全统计，截至上周五，4月以来已有逾百家发行人取消或推迟发行超短融、短融、中票及企业债等，累计规模995.4亿元人民币。
以下为4月以来取消或推迟发行信用债(据上海清算所、中国货币网和中国债券信息网):
发行人名称 类别 计划发行规模
(亿元)
宁波开发投资集团有限公司 中票 4
山东省鲁信投资控股集团 超短融 6
四川省水电投资经营集团 超短融 10
中国五矿集团公司 超短融 30
国泰租赁有限公司 中票 3
广州发展集团股份有限公司 超短融 30
常熟市城市经营投资有限公司 超短融 5
重庆对外经贸(集团)有限公司 中票 6.5
镇江国有投资控股集团有限公司 超短融 5
桐昆集团股份有限公司 超短融 3
深圳华强集团有限公司 中票 16
芜湖新兴铸管有限责任公司 中票 8
山东省国有资产投资控股有限公司 中票 4
云南省能源投资集团有限公司 超短融 10
淮北矿业股份有限公司 超短融 15
大唐国际发电股份有限公司 超短融 30
中盐安徽红四方股份有限公司 中票 5
山东招金集团有限公司 中票 15
广东省广物控股集团有限公司 中票 8
金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司 短融 3
福建省电子信息（集团）有限责任公司 中票 3
广西壮族自治区国有高峰林场 中票 3
飞乐音响股份有限公司 中票 6
青海省国有资产投资管理有限公司 中票 15
新疆天山水泥股份有限公司 超短融 5
北京海吉星医疗科技有限公司 短融 2
西安高新控股有限公司 中票 15
中利科技集团股份有限公司 超短融 3
中国南玻集团股份有限公司 超短融 6
武汉车都建设投资有限公司 中票 10
海亮集团有限公司 超短融 10
杭州正才控股集团有限公司 短融 10
广东温氏食品集团股份有限公司 短融 3
湛江港集团 中票 4
中源协和细胞基因工程股份 短融 1.7
金诚信矿业管理股份有限公司 中票 3
奇瑞汽车股份有限公司 短融 20
广东广晟资产经营有限公司 中票 15
大连万达商业地产股份有限公司 中票 60
上海仪电集团 超短融 10
北京粮食集团 短融 4
江苏吴中集团 短融 5
河北新合作控股集团 短融 5
中国复合材料集团 超短融 2
珠海华发综合发展有限公司 超短融 20
中国建筑第五工程局 短融 8.5
南玻集团 超短融 6
中国联合水泥集团 超短融 15
江苏华靖资产经营有限公司 中票 8
新疆银隆农业国际合作股份有限公司 短融 1.8
海宁中国皮革城股份有限公司 短融 3
龙岩工贸发展集团 短融 2
中国铝业公司 超短融 30
新兴发展集团 短融 5
中国航空技术深圳有限公司 超短融 5
国电大渡河流域水电开发有限公司 超短融 10
国电华北电力有限公司 短融 6
三花控股集团 超短融 4
万华化学集团 超短融 6
赣州稀土集团 中票 5
福建船舶工业集团 中票 3
电信科学技术研究院 中票 10
湖北联合发展投资集团 中票 10
唐山曹妃甸实业港务有限公司 短融 3
中国中铁股份有限公司（第三期） 超短融 10
龙光基业集团 短融 2
辽宁大连海洋渔业集团 超短融 2
中国中铁股份有限公司（第二期） 超短融 10
曹妃甸港集团 中票 2
中国中铁股份有限公司（第一期） 超短融 10
山西晋城无烟煤矿业集团 超短融 20
泰州姜堰城市建设投资发展有限公司 企业债 12.6
重庆新梁投资开发集团 企业债 9
辽宁药都发展有限公司 企业债 8
兴化市经济发展有限公司 企业债 8
盘县城市棚户区改造项目（翰林片区） 项目收益债 15
广东广物控股集团 超短融 5
华纺股份 短融 1.5
上海振华重工集团股份有限公司 短融 20
山东重工集团 中票 10
西南水泥 短融 15
南京中电熊猫信息产业集团 中票 10
浙江荣盛控股集团 超短融 3
广东粤合资产经营有限公司 中票 3
华能国际电力股份有限公司 超短融 30
营口港务集团 短融 12
红豆集团 中票 6
金川集团 超短融 30
阳泉煤业(集团) 中票 15
山东招金集团 中票 15
北方水泥 超短融 5
唐山曹妃甸发展投资集团 中票 15
四川长虹电器股份有限公司 短融 10
新疆昌源水务集团 短融 4
安徽方兴科技股份有限公司 中票 2
海天建设集团 超短融 3
江西省建工集团 短融 2.8
中国航空技术深圳有限公司 中票 7
安徽省粮油食品进出口（集团） 中票 5
中国东方航空股份有限公司 超短融 30
盘锦水务有限公司 企业债 11
西王集团 短融 5
福建六建集团 短融 3
福建省电子信息(集团) 超短融 3
华邦生命健康股份有限公司 中票 7
总计 995.4
经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，信用债市场违约案例也在增多。据路透整理，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润、东北特钢集团、中煤集团山西华昱能源等多个违约案例出现。(完)
整理 李宏薇；审校 边竞/张喜良
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