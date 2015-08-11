中国国开行发行国内首单棚改资产证券化产品 规模30.4亿元人民币

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月11日 - 中国国家开发银行周一发行2015年第三期开元信贷资产证券化产品，规模30.4亿元人民币，基础资产全部为棚户区改造贷款。该产品是中国首单棚改贷款证券化产品，也是中国首次通过注册制发行的对公贷款证券化产品。
国开行刊登在其官网的新闻稿称，本次棚改贷款证券化产品发行分为三个优先档和一个次级档，采用簿记建档方式发行，优先档加权期限分别为0.43年、1.67年、3.39年，中标利率分别为3.5%、4.05%、5.4%，认购倍数达1.59倍。
“对探索通过证券化方式盘活存量资产，为棚改建设提供可持续的资金支持具有积极意义。”新闻稿称，下一步国开行将继续发挥开发性金融引领作用，促进中国资产证券化发展。
新闻稿并称，截至目前，国开行已累计发行17单证券化产品，规模共计1,461.18亿元。
根据路透早前统计，截止今年5月8日，国开行累计发放棚改贷款突破万亿元大关，达到10，033亿元，贷款余额8,087亿元。今年上半年，国开行上半年棚户区改造贷款发放4,198亿人民币。（完）
(发稿 王蕾；审校 曾祥进)
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