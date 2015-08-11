中国国开行发行国内首单棚改资产证券化产品 规模30.4亿元人民币

路透北京8月11日 - 中国国家开发银行周一发行2015年第三期开元信贷资产证券化产品，规模30.4亿元人民币，基础资产全部为棚户区改造贷款。该产品是中国首单棚改贷款证券化产品，也是中国首次通过注册制发行的对公贷款证券化产品。

国开行刊登在其官网的新闻稿称，本次棚改贷款证券化产品发行分为三个优先档和一个次级档，采用簿记建档方式发行，优先档加权期限分别为0.43年、1.67年、3.39年，中标利率分别为3.5%、4.05%、5.4%，认购倍数达1.59倍。

“对探索通过证券化方式盘活存量资产，为棚改建设提供可持续的资金支持具有积极意义。”新闻稿称，下一步国开行将继续发挥开发性金融引领作用，促进中国资产证券化发展。

新闻稿并称，截至目前，国开行已累计发行17单证券化产品，规模共计1,461.18亿元。

根据路透早前统计，截止今年5月8日，国开行累计发放棚改贷款突破万亿元大关，达到10，033亿元，贷款余额8,087亿元。今年上半年，国开行上半年棚户区改造贷款发放4,198亿人民币。（完）

(发稿 王蕾；审校 曾祥进)

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