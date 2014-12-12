10公司警示退市风险 博元投资或成首家因重大违法退市公司

路透上海12月12日 - 10家在上海证交所上市的公司周四晚间集体刊登退市风险提示公告，而博元投资600656.SS周二已率先刊登公告警示退市风险。权威人士透露，博元投资或将成为国内首家因重大违法而退市的上市公司。

上海物贸(600822.SS)、博汇纸业(600966.SS)、大有能源(600403.SS)等十家公司均刊登类似公告称，因涉嫌信息披露违规等原因，正被中国证监会立案调查。若存在重大信息披露违法等，公司股票将被上证所实施退市风险警示，并暂停上市。

上证所方面表示，初步统计，沪市约有20家公司处于立案稽查阶段，后续还有部分公司将刊登相关风险公告。

根据新版退市制度，上市公司若因欺诈发行或重大信息披露违法行为受到中国证监会行政处罚，或被移送公安机关的，证交所将对公司股票实施退市风险警示（*ST），公司股票将在风险警示板继续交易30日。如未出现重大违反的行政处罚决定被依法撤消等例外情形，该公司股票将在30日届满后暂停上市，并在行政处罚或移送公安机关决定之日起一年内被实施终止上市。

权威人士透露，博元投资的信息披露违规相对较为明确，接下来暂停上市的可能性较高。若暂停上市一年内，其所涉违法行为不能全面纠正的，公司将可能终止上市，投资者对此应高度警惕。

博元投资近期公告称，周一已收到证监会广东监管局通知，公司存在财务信息虚假披露，涉及金额数十亿元人民币。广东证监局已要求公司对公众如实说明情况及对公司业绩所造成的影响。

博元投资周二跌停后，周三盘中一度跌停，但尾市被巨量买盘拉起，周四逆势上涨。

上证所指出，由于重大违法具有不可预测性，上市公司可能“突然死亡“，投资者踩中黑天鹅的概率较高。为向投资者充分揭示风险，沪市股票上市规则已增加了风险揭示频次的要求，要求正在接受调查的公司每月至少对外发布一次风险提示公告。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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