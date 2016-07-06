中国发改委：完善两部制电价用户基本电价执行方式 支持企业转型

路透北京7月6日 - 中国国家发改委表示，为支持企业转型，减少停产、半停产企业电费支出，降低实体经济运行成本，决定完善两部制电价用户基本电价执行方式，包括放宽基本电价计费方式变更周期限制，放宽减容（暂停）期限限制等。

发改委网站周三刊登新闻稿指出，要继续对高耗能行业、产能严重过剩行业实施差别电价、惩罚性电价和阶梯电价政策，促进产业结构升级和淘汰落后产能。

“电网企业要通过多种形式，帮助用电企业广泛知晓完善后的基本电价执行方式，主动为用电企业申请调整计费方式、减容、暂停提供方便，确保相关措施落实到位，让用电企业真正得到好处。”通知指出。

通知并指出，基本电价按变压器容量或按最大需量计费，由用户选择。基本电价计费方式变更周期从现行按年调整为按季变更；电力用户选择按最大需量方式计收基本电费的，合同最大需量核定值变更周期从现行按半年调整为按月变更。

而电力用户（含新装、增容用户）可根据用电需求变化情况，向电网企业申请减容、暂停、减容恢复、暂停恢复用电，暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行，减容必须是整台或整组变压器的停止或更换小容量变压器用电。

通知强调，多年来，两部制电价对于促进电力用户节约公共电网变压器固定成本及运行成本，提高电力系统整体效率发挥了重要作用。但今年以来，随着中国经济结构调整深入，部分企业需要适应新形势优化调整生产结构，短期内出现了企业开工不足，基本电费支出占比提高现象。

两部制电价就是将电价分为基本电价和电度电价两部分，客户电费主要由基本电费和电度电费组成。计算电费时，基本电费按基本电价乘以用电容量(需量)，电度电费按电度电价乘以电量。(完)