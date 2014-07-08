发改委：铁路发展基金存续期15-20年 至少70%投资铁路项目

路透北京7月8日 - 中国要加快中西部铁路投资，但“钱从哪儿来”？国家发改委日前印发铁路发展基金管理办法称，铁路发展基金存续期15-20年，其中基金总额的至少70%主要投资国家批准铁路项目。

发改委网站周二刊登的管理办法全文称，铁路发展基金应以中央财政性资金为引导，吸引社会资金投入，扩大铁路建设资本金来源。

“铁路发展基金投资必须符合国家规定的投资方向，主要用于国家批准的铁路项目资本金，规模不低于基金总额的70%，”管理办法称，“其余资金投资土地综合开发等经营性项目，提高整体投资效益。”

其中，投入铁路发展基金的中央财政性资金，记作中国铁路总公司的国家资本金，资金来源包括铁路建设基金、中央预算内投资、车辆购置税。

同时，需保证社会投资人按约定取得稳定合理回报，社会投资人将不再参与剩余利润的分配。

2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，原铁道部债务由中国铁路总公司“继承”。截至目前，已发行的中国铁路建设债券中7,910亿元尚未到期，中期票据1,050亿元尚未到期，短期融资券200亿元尚未到期。

为化解铁路建设资金难题，去年8月国务院发布“关于改革铁路投融资体制、加快推进铁路建设的意见”，提出要研究设立铁路发展基金，以中央财政性资金为引导，吸引社会法人投入；向地方政府和社会资本放开城际铁路和市域铁路等的所有权和经营权；加大力度盘活铁路用地资源，支持铁路车站及线路用地综合开发。

今年4月的国务院常务会议确定，要设立铁路发展基金，拓宽建设资金来源，吸引社会资本投入，使基金总规模达到每年2,000-3,000亿元；同时，今年全国铁路预计投产新线6,600公里以上，比去年增加1,000多公里，其中国家投资近80%将投向中西部地区。 （完）

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(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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