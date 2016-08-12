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中国财经 | 2016年 8月 12日 星期五 10:13 BJT

中国7月工业增加值同比增6.0% 1-7月投资增速8.1%为16年半新低

路透北京8月12日 - 中国国家统计局周五公布，7月规模以上工业增加值同比增长6%，低于路透调查预估中值6.1%，前7月固定资产投资同比增长8.1%，逊于路透预估的8.8%且为1999年12月以来最低。

数据并显示，7月社会消费品零售总额同比增长10.2%，亦不及路透调查预估中值10.5%。7月工业和消费环比分别增长0.52%和0.75%。

1-7月民间投资同比增长2.1%，较前六月进一步下滑。统计局表示，中国国民经济运行总体平稳，稳中有进的态势没有改变。

以下为中国7月工业、投资与消费同比变动详情（%）：

7月实际值 预估中值 前值 预估期间 上年同期

工业增加值 6.0 6.1 6.2 6.0~6.7 6

固定资产投资(不含农户)(1-7月) 8.1 8.8 9.0 8.0~9.3 11.2

社会消费品零售总额 10.2 10.5 10.6 9.9~11.2 10.5

注：固定资产投资前值为1-6月数据。

中国7月物价数据续呈CPI涨幅回落、PPI跌幅收窄趋势，食品价格上涨动力减弱将CPI推至半年新低，而大宗商品价格回升带动PPI降幅创下近两年来最小，预计下半年物价仍保持温和水准。（完）

(发稿 李子木/宿泱韫；审校 曾祥进)

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