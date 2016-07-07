中国发改委：7月7日国内成品油价格不作调整

刊登在发改委网站的新闻稿称，自6月23日国内成品油价格调整窗口期以来，国际市场油价继续小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，7月7日的前10个工作日平均价格与6月23日前10个工作日平均价格相比，同时考虑6月23日未调价金额，累计调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽油、柴油价格不调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。