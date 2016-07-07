中国发改委：7月7日国内成品油价格不作调整

2016年中国全社会用电量同比增5% 其中第二产业用电量仅增2.9%（更新版）
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透北京7月7日 - 中国国家发改委周四称，按现行国内成品油价格机制测算，本次汽油、柴油价格不调整。这是国内汽柴油价格连续第二次不调整。
刊登在发改委网站的新闻稿称，自6月23日国内成品油价格调整窗口期以来，国际市场油价继续小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，7月7日的前10个工作日平均价格与6月23日前10个工作日平均价格相比，同时考虑6月23日未调价金额，累计调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽油、柴油价格不调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
“正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。
国家发改委1月中旬宣布要完善成品油价格形成机制，设定成品油价格调控上下限，分别为原油每桶130美元和40美元。
截至目前，今年汽油、柴油价格已经历13轮调价周期，其中1次下调，4次上调，2次因调价金额每吨不足50元搁置，6次因国际油价低于每桶40美元不调整。今年以来汽油价格每吨累计上调465元，柴油价格每吨累计上调450元。（完）
预览详情，请点选发改委网站：here
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。
路透香港1月16日 - 中国投资有限责任公司董事长兼首席执行官丁学东周一表示，由于公开市场的回报较低，中投公司将寻求在美国市场增加另类投资。