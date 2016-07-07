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中国财经 | 2016年 7月 7日 星期四 19:18 BJT

中国发改委：7月7日国内成品油价格不作调整

路透北京7月7日 - 中国国家发改委周四称，按现行国内成品油价格机制测算，本次汽油、柴油价格不调整。这是国内汽柴油价格连续第二次不调整。　

刊登在发改委网站的新闻稿称，自6月23日国内成品油价格调整窗口期以来，国际市场油价继续小幅波动，按现行国内成品油价格机制测算，7月7日的前10个工作日平均价格与6月23日前10个工作日平均价格相比，同时考虑6月23日未调价金额，累计调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽油、柴油价格不调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。　

“正密切跟踪成品油价格形成机制运行情况，结合国内外石油市场形势变化，进一步予以研究完善。”发改委称。　

国家发改委1月中旬宣布要完善成品油价格形成机制，设定成品油价格调控上下限，分别为原油每桶130美元和40美元。

截至目前，今年汽油、柴油价格已经历13轮调价周期，其中1次下调，4次上调，2次因调价金额每吨不足50元搁置，6次因国际油价低于每桶40美元不调整。今年以来汽油价格每吨累计上调465元，柴油价格每吨累计上调450元。（完）

预览详情，请点选发改委网站：here

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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