中国国务院：十三五末生态环境改善 主要污染物排放总量大幅减少

路透北京12月5日 - 中国国务院最新印发“十三五”生态环境保护规划，目标到2020年，生态环境质量总体改善，生产和生活方式绿色、低碳水平上升，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效控制，生物多样性下降势头得到基本控制，生态系统稳定性明显增强。

中国政府网刊登该规划指出，中国化学需氧量、二氧化硫等主要污染物排放量仍然处于2,000万吨左右的高位，环境承载能力超过或接近上限。78.4%的城市空气质量未达标；山水林田湖缺乏统筹保护，生态损害大；产业结构和布局不合理，生态环境风险高。

在空气质量方面，规划提出约束性指标，地级及以上城市空气质量优良天数比率到2020年要达到80%以上。受污染耕地安全利用率要从2015年的70.6%升至90%左右。

规划要求，强化环境硬约束推动淘汰落后和过剩产能，建立重污染产能退出和过剩产能化解机制，对长期超标排放的企业、无治理能力且无治理意愿的企业、达标无望的企业，依法予以关闭淘汰；严格环保能耗要求促进企业加快升级改造。

规划提出制定制定大气、水、土壤三大污染防治行动计划的施工图，实施大气环境质量目标管理和限期达标规划，加强重污染天气应对，重点区域严格控制煤炭消费总量，京津冀及山东、长三角、珠三角等区域，以及空气质量排名较差的前10位城市中受燃煤影响较大的城市要实现煤炭消费负增长。

还要显着削减京津冀及周边地区颗粒物浓度，以北京市、保定市、廊坊市为重点，突出抓好冬季散煤治理、重点行业综合治理、机动车监管、重污染天气应对，强化高架源的治理和监管，改善区域空气质量。明显降低长三角区域细颗粒物浓度。

在制度建设方面，规划提出发挥财政税收政策引导作用。开征环境保护税。全面推进资源税改革，逐步将资源税扩展到占用各种自然生态空间范畴。落实环境保护、生态建设、新能源开发利用的税收优惠政策。研究制定重点危险废物集中处置设施、场所的退役费用预提政策。

建立绿色金融体系。鼓励各类金融机构加大绿色信贷发放力度。在环境高风险领域建立环境污染强制责任保险制度。研究设立绿色股票指数和发展相关投资产品。鼓励银行和企业发行绿色债券，鼓励对绿色信贷资产实行证券化。加大风险补偿力度，支持开展排污权、收费权、购买服务协议抵押等担保贷款业务。

新华社援引环境保护部周日晚的通报称，12月2日至4日，受明显不利气象条件影响，中国京津冀及周边地区发生一次大面积区域性空气重污染过程，影响范围包括北京、天津、河北、山东、山西、河南、辽宁等七省市，涉及60多个城市，但仍有企业违规排放。（完）

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