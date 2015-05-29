中央汇金确认减持上市银行股份 且不限于工行和建行

路透上海5月29日 - 中国中央汇金投资有限公司周四稍晚公告称，2008年以来，公司在二级市场上增持了工商银行(601398.SS)等上市金融机构A股股份，且购入交易型开放式指数基金（ETF）。近期公司出售了部分增持股份和ETF，其中触发信息披露义务的，已根据监管要求进行了披露。

这份简短公告显示，近期中央汇金减持股份，并不限于已经披露的工行和建行(601939.SS)(0939.HK)。

据港交所披露的公开资料显示，中央汇金于周二在A股场内减持工行和建行金额分别为16.29亿和19.06亿元。汇金减持工行、建行前后的股份占比分别由46%降至45.89%、5.05%降至2.14%。

2008年以来，中央汇金已多次增持工行(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)和建设银行的股份，每次增持时机均选在A股市场低迷之时，护盘意图昭然若揭。例如在2013年6月至12月的增持行动中，中央汇金在四大银行上每家均增持1亿股以上，而且还增持了新华保险(601336.SS)(1336.HK)、光大银行(601818.SS)的股份。

中央汇金公司是中国主权财富基金--中国投资有限公司的全资子公司。据中央汇金公司网站介绍，汇金是代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金公司不开展其他任何商业性经营活动。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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