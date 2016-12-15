综述：中国外汇占款降幅创10个月新高 资金外流加剧货币政策持续承压

2010年11月7日，图为百元面值的人民币纸币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 孙琦子/马蓉

路透北京12月14日 - 中国11月央行口径外汇占款减少近4,000亿元人民币，降幅创十个月新高，凸显跨境资金流出压力依然较大同时，亦直接加剧国内流动性紧张局面。这给金融市场带来一定冲击，也让货币政策持续承压。

分析人士认为，资金流出趋势短期内难以扭转，未来数月外汇占款大概率将继续下行；在当前货币政策难松难紧之际，这需要央行用更长期政策工具进行对冲，以维持国内流动性平稳。而且监管层还可能进一步加强资本流出限制。

路透根据中国央行公布的数据计算显示，11月末中央银行口径外汇占款余额为222,603.28亿元人民币。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,826.76亿元人民币，降幅创今年1月以来最高。

“10月后人民币贬值速度较快，资本外流压力加大，央行向市场提供流动性及干预汇率都会带来外占加速下滑。”招商银行资管部高级分析师刘东亮称。

他认为，外汇占款下降直接加剧了国内流动性紧张的局面，是近期债券市场大幅调整的一个重要原因；如果外占大幅下滑的势头在12月继续，叠加年末因素，那么央行平抑资金利率及流动性投放的压力会进一步上升。

“但在金融降杠杆的背景下，预计降准的可能性也不大。”他并称。

亦有中资行交易员认为，外汇占款下降是人民币被动收紧的一个原因；而美联储进入加息周期后，为维持中美利差，货币政策也很难放松，这将极大影响国内其他市场。

“人民币资金面已经很紧了，都靠央妈养着。国内的杠杆太高，会有一个去杠杆的过程。债市已经悲剧了。”他称。

他并表示，央行最近的策略是收紧境外流动性控制离岸人民币的贬值速度，同时对境内购汇窗口指导，这样可以有效降低维稳成本。

人民币兑美元即期周三收报6.9049元人民币，11月累计下跌1.69%，创去年811汇改以来最大月度跌幅，年内最大跌幅逾6%。离岸人民币即期周三午后则快速反弹，两地价差明显收窄，分析人士指因主要是离岸流动性近期一直较为紧张，导致离岸人民币空头不断被挤出。

中国央行此前公布数据显示，11月末外汇储备为30,515.98亿美元，续创2011年3月末以来新低；环比则减少690.57亿美元，为连续五个月下降，并创1月以来最大单月降幅。

**需要更长期的政策工具进行对冲**

分析人士认为，美联储加息在即，加之美国短期经济向好，市场对未来美联储进一步加息的预期增强。在经济回稳基础不牢固、降杠杆仍是主要经济工作任务之际，中国很难放松或收紧货币政策，预计保持中性稳健，公开市场和MLF等组合工具有望继续充当主角。

但外汇占款此前一直是中国投放基础货币的主渠道，在外占持续减少、降准未敢轻易动用的情况下，央行需要更长期政策工具进行对冲，以保持国内流动性平稳。

“三季度以来，非汇兑损益部分外储下滑和银行代客结售汇逆差规模均呈现逐月扩大趋势，以及美元兑人民币离岸NDF走势震荡上行，都说明资本外流呈加速迹象，这在11月外占数据上再次得到验证，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇评价称。

他预期美元大概率将继续维持强势，未来两到三个月外汇占款仍面临巨大压力，尤其进入新的年度，1月将再次迎来居民换汇和企业债务重整的高潮。因此未来一段时期，外占出现单月大跌的风险仍不容忽视。

“近期央行通过公开市场操作平滑，使短期资金紧张程度有所缓解。但资金投放时间偏短，外汇占款下降这个偏长期的忧虑并没有根本缓解。”李慧勇称，“外占趋势性下行，需要更长期的工具对冲。一方面可以延长MLF的期限，另一方面降准这个刚性工具运用的概率也在提升。”

央行今日公开市场转为单日净投放600亿元。上周为大额净回笼并创下五个月新高，但同时也伴以增量MLF操作释放长期资金稳定流动性总量。

中金宏观最新报告指出，人民币贬值压力可能继续掣肘货币政策操作，央行也表明将更加注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。在此背景下，我们预计货币政策将大体保持中性，但市场利率或面临一定上行压力。

不过，亦有分析人士认为，资本流出压力或许并不像数据显示的那么严峻。有外资行分析师指出，11月外汇存款增加200多亿，显示随着资本流出限制趋严，境内机构持有美元在增加，这会起到分流作用。

“11月的数据并不完全是反映11月的情况，如央行跟其他金融机进行的掉期等衍生品交易，以前做的，这个月到期了，就会体现在这个月的数据波动上。”一中资行资深交易员称。

中国央行周三公布数据显示，11月末外币贷款余额同比下降4.6%，但环比增加20亿美元；同期外币存款余额同比增长11.4%，环比则增加204亿美元，为连续四个月增加，增加额创15个月来最大。（完）