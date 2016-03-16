中国2月代客结售汇逆差近减半 贬值预期弱化令资金外流缓释（更新版）

路透北京3月16日 - 中国2月代客结售汇逆差环比续降近五成至350亿美元，创四个月新低，显示结售汇渐趋平衡。分析人士指出，2月恰逢国际美元表现偏弱人民币顺势反弹，春节因素交易日减少，再加上节后境内外人民币价差迅速减小甚至倒挂，也缓和境内购汇冲动，跨境资金流出压力明显缓解。

中国外管局新闻发言人亦指出，近期跨境资金流出压力明显缓解。从具体表现看，当前市场主体的本外币资产负债结构调整更加平稳，且内外部市场环境变化减缓了跨境资金流出压力。今后一段时期，中国跨境资金流动有望总体趋稳。

外管局公布，2月银行结售汇逆差339亿美元，较上月的544亿美元下降近四成。其中银行代客结售汇逆差350亿美元，较上月的692亿美元下降近五成。

“从主要项目看，货物进出口顺差和实际利用外资还会保持较大规模，企业对外债务在经历了一年多的去杠杆化调整后将保持更加稳定的水平。”外管局发言人称。

今年以来，企业、个人等非银行部门结售汇逆差和涉外收付款逆差均呈收窄态势。2月份，非银行部门结售汇逆差350亿美元，较1月份下降50%，剔除春节长假因素，用交易日计算的日均逆差环比下降37%；非银行部门涉外收付款逆差305亿美元，日均逆差较1月份下降39%，其中涉外外汇收付款逆差105亿美元，日均逆差环比下降42%。

市场人士称，3月人民币贬值预期进一步淡化，代客结售汇逆差料难现明显扩大。

一中资行交易员指出，2月结售汇逆差收窄预料之中，春节期间国际美元跌势明显，而节后第一天人民币单日涨幅超1%，创下2005年汇改来最大单日涨幅，在岸与离岸价差也快速收窄，购汇冲动明显缓和。另外2月监管层多次深入与市场沟通，也明显缓贬值预期。

结售汇状况和稍早前中国央行的央行口径外汇占款下降趋势表现一致。路透根据中国央行周一公布的货币当局资产负债表计算，今年2月央行口径外汇占款减少2,278.83亿元人民币，降幅较1月的6,445.38亿元收窄逾六成。

监管层在沉默半年后选择主动沟通，引导市场预期；自2月13日中国央行行长周小川接受杂志专访开始，监管层在各个场合积极表态人民币不具备贬值基础，起到极为正面的作用。

春节后第一个交易日，人民币对美元即期大升1.16%，基本收复年初跌势，强势走势明显打击市场空头情绪，随后虽然汇价有所调整，但已经扭转颓势；在岸汇价与离岸CNH价差迅速收窄，月底甚至出现倒挂。

外汇专家韩会师撰文指出，判断人民币贬值预期的最终的观察指标是银行代客结售汇的净差额，若未来结售汇逆差明显收窄甚至转为顺差，则可能判断贬值预期明显弱化。

另据国际清算银行(BIS)最新季度报告称，中国出现资本外流，主因以通过利率上升和汇率升值赚钱为目的的利差交易被出脱。BIS报告认为，资本逃离人民币主要是因为中国企业偿还以美元债务，而非资产被抛售所致。这或暗示人民币贬值压力减轻。

**3月代客结售汇逆差料续窄**

2月人民币汇率稳中有升，3月初国际美元继续调整，进一步缓和人民币贬值预期。分析人士预期，虽然3月美联储议息仍未有定数，但维持利率不变概率偏大，只是美联储会后声明若偏鹰派，可能仍会对资本流出形成压力，但料难再现2月前期大规模流出状况。

外管局新闻稿指出，从内外部环境看，近期市场对于美联储加息预期降低，如果美联储货币政策调整基本符合市场预期，将有助于国际金融市场和资本流动的稳定。而2016年中国经济增长目标为6.5%-7%，在全球范围内仍属于较高水平，吸引外资流入的基本面没有变。

“除强调外汇交易真实性合规性要求以抑制投机需求外，外汇管理政策没有作出调整，也稳定了市场情绪。”外管局强调。

当然也有分析人士指出，2月数据有春节因素扰动，不具备代表性，虽然市场的恐慌阶段已经过去，但未来走向还需观察内外部因素是否进一步改善。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮此前就外汇占款降幅收窄时点评指出，外汇占款仍在下降说明贬值预期并未消失，且2月美元相对弱势，维稳压力小，需要关注美元再次走强时的贬值预期。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺差:

16年2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

代客结售汇净额（亿美元） -350 -694 -881 -434 -301 -1,146 -1,280 -285 89

以亿元人民币计 -2,285 -4,548 -5,683 -2,762 -1,909 -7,296 -8,070 -1,743 547

代客收付款净额（亿美元） -305 -558 -723 -438 -98 -705 -355 -21 244

以亿元人民币计 -1,990 -3,654 -4,663 -2,802 -686 -4,520 -2,281 -108 1,483

代客远期结售汇净额（亿美元） -61 -247 -179 -67 -17 -154 -679 -159 -84

以亿元人民币计 -399 -1,622 -1,151 -429 -109 -981 -4,284 -975 -516

远期累计未到期结售汇净额（亿美元） -1,128 -1,117 -928 -844 -892 -934 -978 -474 -347

以亿元人民币计 -7,383 -7,318 -6,024 -5,398 -5,666 -5,945 -6,249 -2,902 -2,124

未到期期权Delta净敞口（亿美元） -128 -107 - -

以亿元人民币计 -838 -700 - -

外管局2016年首次公布未到期期权Delta净敞口数据。该数据是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口，在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)