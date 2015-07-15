中国天然气暂停牌 称将回应沽空机构Glaucus的指控

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透香港7月15日 - 中国天然气(0931.HK)周二晚间公告称，公司停牌并准备载有内幕消息的澄清公告以回应沽空机构Glaucus发布对该公司研究报告中的指控。
沽空机构Glaucus周二午间发布报告称，市值逾160亿港元的中国天然气，天然气业务收入极少，股价相当于帐面值33.9倍，称被高估情况较汉能(0566.HK)更为严重，予目标价8港分，潜在跌幅逾9成。
在Glaucus发出报告不久后，中国天然气便停牌，停牌前股价跌1.4%，其后公司主席简志坚向传媒斥该报告事实不齐全。
刊登在港交所的公告称，中国天然气将继续暂停买卖，直至另行通知。停牌前，股价为1.46港元。（完）
(记者 赵红梅；审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。