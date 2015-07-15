中国天然气暂停牌 称将回应沽空机构Glaucus的指控

路透香港7月15日 - 中国天然气(0931.HK)周二晚间公告称，公司停牌并准备载有内幕消息的澄清公告以回应沽空机构Glaucus发布对该公司研究报告中的指控。

沽空机构Glaucus周二午间发布报告称，市值逾160亿港元的中国天然气，天然气业务收入极少，股价相当于帐面值33.9倍，称被高估情况较汉能(0566.HK)更为严重，予目标价8港分，潜在跌幅逾9成。

在Glaucus发出报告不久后，中国天然气便停牌，停牌前股价跌1.4%，其后公司主席简志坚向传媒斥该报告事实不齐全。

刊登在港交所的公告称，中国天然气将继续暂停买卖，直至另行通知。停牌前，股价为1.46港元。（完）

(记者 赵红梅；审校 林高丽)

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