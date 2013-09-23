中国粮油信息中心上修13/14年度小麦进口预估至750万吨

中国对外直接投资步伐今年望放缓 发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
路透北京9月23日 - 中国国家粮油信息中心(CNGOIC)周一表示，2013/14年度(6月-次年5月)中国小麦进口量预计为750万吨，受国内不利天气及进口小麦价格优势的推动。
上述预估高于粮油信息中心8月的估计，当时预计进口650万吨，为九个年度以来新高。
该机构在报告中称，前期中国厂商已大量采购美国、澳大利亚等国小麦。其中，美国小麦订货量为370万吨，澳大利亚小麦220万吨，法国小麦22万吨，但最近一段时间中国厂商没有新的采购。
“根据船期推算，今年余下的4个月中国小麦进口量仍将保持较高水平。”报告指出。
此前中国海关数据显示，8月份中国小麦进口总量为41.78万吨，创下今年以来单月最高纪录。当月小麦进口均价折合到港完税价为2,430元/吨。今年1-8月，中国小麦累计进口212.36万吨。(完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
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