中国私营贸易商近期新采购三船美国新季玉米--CNGOIC

路透北京7月3日 - 中国国家粮油信息中心（CNGOIC）报告指出，近期美国玉米期货价格下跌给贸易商带来采购机会，近日中国私营贸易商新采购了三船美国新季玉米。

中国是全球第二大玉米消费国。报告指出，该批新季玉米的到港CNF报价为272美元/吨左右。

报告并测算，7月3日，美国10月船期2号黄玉米FOB报价为224美元/吨，对中国港口CNF报价为270美元/吨，到港完税价格为2,000元/吨。而中国港口国产玉米价格在10月份预计将在2,400元/吨以上，进口新季玉米理论利润达到400元/吨以上。

而粮油信息中心并援引美国农业部出口销售报告显示，截至6月20日的一周，美国向中国出口销售新季玉米136万吨，向未知名地累计出口销售新季玉米166万吨。考虑到向未知名销售的玉米主要是销往中国，加上中国近几日的新增采购量，当前中国进口美国新季玉米可能已超280万吨。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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