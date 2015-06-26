综述：中国两期国债发行接连失利 半年末情绪偏弱非主流品种遭殃

图为百元面值的人民币钞票。 REUTERS/Jason Lee

作者 李宏薇

路透上海6月26日 - 继两年期新发国债有效需求不足后，中国财政部周五招标的九个月期贴现国债再现流标。交易员称，上述国债期限不是主流，流动性差的缺陷抑制需求，加之半年末将至资金紧意增加，导致发行接连失利。

他们并称，国债发行受阻并不意味着债市开始出现趋势转变。下半年中国经济走向有待观察，半年末后资金转好预期令机构以观望居多，短久期操作仍是阶段首选。

业内人士透露，上午招标的九个月期(273天)贴现国债中标量为101.4亿元，加权中标收益率为2.2090%。且总投标量仅有144.6亿元，未达到150亿元的计划发行规模，出现发行流标。

对于本周两期国债的流标，市场表现淡定。而且从二级市场反应来看，也确实影响不大。

“现在债券人气特别弱，(两年和九个月)非标准期限的就更没人看了，(流标)不至于成为什么拐点的。”上海一券商交易员称。

银行间债市周五早盘现券及利率互换(IRS)变动不大，成交亦十分清淡。央行公开市场周四重启逆回购稳定月末资金信心，但大方向不明短期仍可能以继续盘整为主。

华中一银行交易员指出，细究发行不利原因，本周两期债在期限上的“硬伤”是主因，半年末资金紧情绪偏谨慎是助力。

她解释说，两年国债供给非常少，市场定位分歧较大，而九个月国债又没有投标考核，参与随意性较大。另外，不排除供给过多的地方债，也对这些边缘化品种需求形成挤出效应。

与惨淡的国债招标相比，今日上午同时招标的357亿元山东四期地方债，中标利率依旧无悬念地落在下限，投标倍数也均在两倍以上。

**实质流标两年后再现**

虽然都是发行未达到计划规模，本周两次国债发行结果所反映的需求还是有本质差异的。区别在于两年国债总投标量已超过计划发行量，但因标位限定原因被部分剔除，即市场所称的“技术性流标。”

反观今日九个月贴现国债，投标总量未达到计划发行规模，即使假设全部都符合中标条件，也无法成功完成发行，即属于实质性流标。

此前公开发行国债出现实质性流标要追溯到两年前。财政部于2013年6月招标的一期九个月贴现国债，总投标量不足百亿，远远低于150亿元的计划发行量。

财政部周三招标的两年期固息国债，中标利率2.44%，接近此前2.43%的市场预测均值；但尽管投标量超出计划发行量，但由于标位限定的技术性因素，最终发行量251.6亿元人民币，未达260亿元的计划发行规模。

对于债券市场后市，交易员认为，在央行研究局发布中国经济下半年GDP环比增速会回升的报告后，市场对央行一贯的政策宽松预期出现裂痕，介入长债的意愿更加不足。

相比之下，央行公开市场本周重启逆回购操作，呵护货币市场稳定之意甚是明朗，因此短久期策略仍占上风，本周短期国债发行不利影响应该不大。

本月稍早，中国央行研究局发布工作论文称，上半年出台的各种稳增长宏观调控措施将会在下半年产生积极的效果。地方融资平台的短期资金压力明显缓解。美联储加息对中国的直接影响有限。(完)

(审校 林高丽)

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