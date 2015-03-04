中国政府工作报告将提出两大新策打造经济发展 包括走出去等--报摘

独家：中国悄然搁置推出上海原油期货合约计划--消息
路透新加坡/北京1月20日 - 五位了解情况的消息人士称，由于遭到市场抵制，中国已经将打造新的原油期货合约的计划搁置。这对于上海想成为主要的能源交易中枢的雄心是一记打击。
路透香港3月4日 - 香港文汇报周三报导，今年的政府工作报告中，李克强将重提出两大新策打造经济发展新的“发动机”，即对内力促大众创业、万众创新；对外加快中国装备“走出去”、推进国际产能合作。相关支持政策料在全国两会后陆续出台。
香港文汇报以独家获悉的形式做出上述报导。在宏观调控方面，今年政府工作报告继续提出“创新宏观调控思路和方式”，与去年不同的是强调“在区间调控的基础上注重定向调控”。今年在调控上不搞“大水漫灌”，而是抓住重点领域和关键环节，更多依靠改革的办法，更多运用市场的力量，有针对性地实施“喷灌”、“滴灌”。
“这是李克强所提区间调控方式的深化。”报导援引分析称。
简政放权仍是今年政府工作的“重中之重”，与去年有所不同的“放管结合”的思路被强调。在简政放权的同时，坚持有破有立，加快建立完善社会信用体系、不动产登记、企业信息公示等基础性制度。
报导总结，今年宏观调控五大看点分别是：创新宏观调控思路和方式，在区间调控的基础上定向调控；推进简政放权，放管结合；推动大众创业、万众创新；加快中国装备“走出去”，推进国际产能合作；按照“保基本、兜底线、促公平”的思路，打造民生保障安全网。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯)
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