中国汇市：人民币早盘小幅下跌，离岸CNH走势缓和在岸购汇情绪

* 人民币早盘小幅下跌，中间价则微升

* 客盘购汇需求略偏多，大行继续适度提供美元流动性

* 离岸CNH人民币流动性仍偏紧

* 料两会期间汇价难大幅走贬

路透上海3月10日 - 人民币兑美元即期周五早盘小幅下行，中间价则略微升值。交易员称，客盘购汇需求略偏多，大行继续适度提供美元流动性；昨日离岸CNH市场波动多少也影响在岸购汇情绪，加上今早中国央行官员继续表达对人民币的信心，料“两会”(人大和政协)期间汇价难大幅走贬。

他们并表示，离岸和在岸价差倒挂状况重新出现，而离岸CNH人民币流动性今日继续偏紧，这也推高了离岸掉期，两地长端掉期点差小幅扩大；重点关注晚间美国非农数据，以此观察后续美联储加息频率。

“美元总体上还是蛮强势的，但大行也在上面压着，再说现在也是两会敏感期，我是不看好人民币会持续下跌的想法的。”一外资行交易员称。

中国央行行长周小川周五在记者会上对人民币仍表现出自信态度，他认为看空人民币是阶段性的，中国经济总体比较健康；他并称，在汇率方面今年中国没有太大变化，执行和监管方面要做的更精细，汇率会更稳定。

北京时间12:17，人民币兑美元即期报6.9124元,上日收报6.9085元，夜盘终报6.907元。今日人民币兑美元中间价报6.9123元，上日为6.9125元。人民币兑美元即期成交额为121.41亿美元，上日半日为113.48亿美元。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均有波动；其中隔夜维持3.16467%；一周期的HIBOR亦大涨超五成至7.01833%。

全球汇市方面，美元兑日圆周五升至六周高点，本周周线料小幅上涨，投资者等待今日稍晚将公布的美国就业报告。该报告料将强化对美联储下周将升息的预期。

“若该数据表现强劲，则将令市场预计美联储今年不仅会升息三次，甚至还可能升息四次，这将推高美元和美债收益率，”汇丰证券东京债券营业本部经济战略部长城田修司说，“不过一些市场参与者可能会关注收益率上升对股市可能带来的负面影响，所以还很难预测该就业报告的影响。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.1565元, 上日尾盘为7.1528元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9057元，与在岸即期价差倒挂67点，上一交易日尾盘报6.9031元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.9125，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.3225、6.0005和8.4058。