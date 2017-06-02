中国汇市：离、在岸人民币早盘均走贬，离岸CNH资金面明显好转

* 人民币早盘走贬，中间价则小升

* CNH流动性明显好转，离岸人民币跌逾400点

* 银行间市场偏向购汇

* 汇价暂时企稳，关注美联储6月动向

路透北京6月2日 - 人民币兑美元即期周五早盘走贬，中间价则小升；离岸人民币跌逾400点。交易员称，由于离岸人民币流动性明显好转，且美元指数企稳回升，CNH早盘时段跌破6.79关口；在岸人民币随之走贬，然跌幅不大。

他们并指出，人民币的连日大涨已暂告一段落，近期或将盘整，未来关注美联储6月动向。如果境内美元流动性继续紧张，加上美联储加息预期升温，人民币可能会加速走贬。

“CNH的资金面松了一些，离岸（人民币）下得比较快，在岸市场就同时下了一些。”一外资行交易员称，“今天interbank(银行间)还是购汇的比较多，不过中资大行没怎么出来干预。”

他并表示，这波人民币升值的趋势可能暂稳，不过近期汇价日内波动较大，市场也在提前为美联储加息做准备。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均从高位回落，但仍高于正常水平；其中隔夜由周四42.81500%回落3,414个基点至8.67550%；离岸人民币隔夜掉期隐含利率亦从上日收盘的9.039%回落至1.834%；银行间隔夜拆借从上日收市价24.50%回落至3.50%。

北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.8142元，上日收报6.8061元，夜盘终报6.8062元。今日人民币兑美元中间价报6.807元，上日为6.809元。人民币兑美元即期成交额为99.98亿美元，上日半日为116.62亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周五触及一周高点，此前美国公布了乐观的民间就业报告，稍晚美国将公布备受关注的非农就业报告，数据或可带来更多提振。

“今日的美国就业报告将表现强劲似乎已成为共识，市场参与者因此很难抛售美元，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9879元, 上日尾盘为6.9692元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7929元, 与在岸即期价差倒挂213点，上一交易日尾盘报6.7513元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8156，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6449、6.1044和8.7765。