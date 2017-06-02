中国汇市：离、在岸人民币早盘均走贬，离岸CNH资金面明显好转

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 人民币早盘走贬，中间价则小升
* CNH流动性明显好转，离岸人民币跌逾400点
* 银行间市场偏向购汇
* 汇价暂时企稳，关注美联储6月动向
路透北京6月2日 - 人民币兑美元即期周五早盘走贬，中间价则小升；离岸人民币跌逾400点。交易员称，由于离岸人民币流动性明显好转，且美元指数企稳回升，CNH早盘时段跌破6.79关口；在岸人民币随之走贬，然跌幅不大。
他们并指出，人民币的连日大涨已暂告一段落，近期或将盘整，未来关注美联储6月动向。如果境内美元流动性继续紧张，加上美联储加息预期升温，人民币可能会加速走贬。
“CNH的资金面松了一些，离岸（人民币）下得比较快，在岸市场就同时下了一些。”一外资行交易员称，“今天interbank(银行间)还是购汇的比较多，不过中资大行没怎么出来干预。”
他并表示，这波人民币升值的趋势可能暂稳，不过近期汇价日内波动较大，市场也在提前为美联储加息做准备。
离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均从高位回落，但仍高于正常水平；其中隔夜由周四42.81500%回落3,414个基点至8.67550%；离岸人民币隔夜掉期隐含利率亦从上日收盘的9.039%回落至1.834%；银行间隔夜拆借从上日收市价24.50%回落至3.50%。
北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.8142元，上日收报6.8061元，夜盘终报6.8062元。今日人民币兑美元中间价报6.807元，上日为6.809元。人民币兑美元即期成交额为99.98亿美元，上日半日为116.62亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周五触及一周高点，此前美国公布了乐观的民间就业报告，稍晚美国将公布备受关注的非农就业报告，数据或可带来更多提振。
“今日的美国就业报告将表现强劲似乎已成为共识，市场参与者因此很难抛售美元，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9879元, 上日尾盘为6.9692元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7929元, 与在岸即期价差倒挂213点，上一交易日尾盘报6.7513元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8156，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6449、6.1044和8.7765。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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