中国汇市：人民币早盘跟随离岸CNH走贬，短期料仍难突破区间盘整

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
* 人民币早盘走贬，中间价跌至两周新低
* 大行适度提供流动性满足客盘购汇需求
* 美元指数小跌，然而CNH走贬明显
* 汇价短期料难以突破区间盘整
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
他们并指出，离岸人民币昨日稍晚突然走贬，在岸夜盘时段两地点差一度扩大至89点，今日早盘点差有所缩窄；市场顾忌监管层可能出手干预，仍将汇率维持在此前区间内。 “昨晚USD/CNH突然往上飙，也不知道为什么，感觉境外黑势力一下又来了，离岸的资金其实也不松。”一中资行交易员称，“今天美元没怎么动，CNY就跟着CNH走，央行不管，大家就觉得两方价格会接近。”
他并表示，市场认为近期两地点差上限在100点，境内汇价就找到当前位置，自觉维持在区间之内。
北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.896元，上日收报6.8908元，夜盘终报6.8927元。今日人民币兑美元中间价报6.8896元，上日为6.8845元。人民币兑美元即期成交额为116.67亿美元，上日半日为116.11亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆周四守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势停止。市场等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。
“特朗普税改计划并未超出媒体整周一直在报导的范围。尽管该计划看起来雄心勃勃，但从税收的角度来看，其根基是不稳的，”东京IG Securities资深外汇分析师Junichi Ishikawa说道。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.088元, 上日尾盘为7.082元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9016元, 与在岸即期价差为56点，上一交易日尾盘报6.897元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8983，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5264、6.199和8.8736。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
* 美股上涨，削弱公债买需 * 最新的美国两年期公债标售需求为一年最强 * 英国曼彻斯特自杀式炸弹袭击引发的避险买盘，限制了公债收益率 的升势 * 关注周三美联储会议记录和340亿美元五年期公债标售 路透纽约5月23日 - 美国公债收益率周二上涨，一些投资者卖出公债 ，为本周美国公债和公司债供应留出空间，其他投资者青睐股市，减低其 持有的避险公债仓位。 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三1800 GMT公布5月2-3日会议 记录前，一些交易商转趋谨慎。分析师称，会议记录可能包含下次升息时 机，以及可能放慢其所持证券的到期回笼资金再投资计划的线索。 美股周二延续从上周低位反弹的势头，因看似投资者对美国总统特朗 普的预算计划没有大意外感到释怀。 股市在上周三下挫，公债价格上涨，收益率降至近一个月低位，因媒 体报导引发市场担心，对特朗普在2016年竞选过程中是否和俄罗斯串通的 调查范围扩大，将会降低减税等财政刺激计划立法的可能性。 之后上述担忧缓解，尽管有更多报导使特朗普