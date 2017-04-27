中国汇市：人民币早盘跟随离岸CNH走贬，短期料仍难突破区间盘整

* 人民币早盘走贬，中间价跌至两周新低

* 大行适度提供流动性满足客盘购汇需求

* 美元指数小跌，然而CNH走贬明显

* 汇价短期料难以突破区间盘整

路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。

他们并指出，离岸人民币昨日稍晚突然走贬，在岸夜盘时段两地点差一度扩大至89点，今日早盘点差有所缩窄；市场顾忌监管层可能出手干预，仍将汇率维持在此前区间内。 “昨晚USD/CNH突然往上飙，也不知道为什么，感觉境外黑势力一下又来了，离岸的资金其实也不松。”一中资行交易员称，“今天美元没怎么动，CNY就跟着CNH走，央行不管，大家就觉得两方价格会接近。”

他并表示，市场认为近期两地点差上限在100点，境内汇价就找到当前位置，自觉维持在区间之内。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.896元，上日收报6.8908元，夜盘终报6.8927元。今日人民币兑美元中间价报6.8896元，上日为6.8845元。人民币兑美元即期成交额为116.67亿美元，上日半日为116.11亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势停止。市场等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。

“特朗普税改计划并未超出媒体整周一直在报导的范围。尽管该计划看起来雄心勃勃，但从税收的角度来看，其根基是不稳的，”东京IG Securities资深外汇分析师Junichi Ishikawa说道。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.088元, 上日尾盘为7.082元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.9016元, 与在岸即期价差为56点，上一交易日尾盘报6.897元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8983，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.5264、6.199和8.8736。