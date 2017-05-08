离岸人民币：港交所拟第三季推出CNH及美元黄金期货合约，可节约保证金

路透香港5月8日 - 香港交易及结算所有限公司（港交所）周一称，拟于第三季在香港推出的离岸人民币（CNH）及美元黄金期货合约，将有助投资者节约保证金。

港交所大宗商品、衍生品及LME业务发展主管张墨阳向传媒表示，拟推出的实物交收黄金期货合约细节，尚待香港证监会批准，但产品设计上提供按金对销以提高资本效率。

“港交所黄金期货将提供约70%跨产品保证金抵销以及同币种合约跨期保证金抵销，有助节约保证金，亦鼓励投资者同时买卖两种货币的合约。”他说。

港交所黄金期货合约为首个交易所平台同时提供CNH及美元交易的黄金期货合约，专为亚洲市场需求而设，以1千克金条（纯度不低于99.99%）为标的。实物交收合约将充分利用香港作为配备仓存设施的黄金交易中心及领先的离岸人民币中心等有利条件。

港交所市场发展科联席主管李刚此前指出，新产品不单有助精链厂、加工厂、珠宝商等黄金用家对冲黄金价格风险，亦可吸引银行、基金经理和贵金属市场交易员等市场参与者。此外，CNH黄金期货与现有的美元兑人民币（香港）期货以及其他人民币衍生产品配合使用，可创造更多套利机会。

港交所旗下伦敦金属交易所（LME）亦计划于7月10日推出贵金属合约，首阶段为黄金及白银，下一阶段铂金及钯金，稍后再推出所有四种贵金属对应的期权合约。

LME贵金属主管艾凯迪表示，LME黄金合约与香港黄金期货合约是根据不同的法律管辖权而设计，两种产品是独立上市，但LME亦会积极研究把产品在香港市场推广。

LME贵金属合约特点之一是在伦敦本地交割，并提供灵活的每日交割结构，也有按月交割合约，套期保值时间跨度可长达五年。经LME Clear清算可减少原始资本占用，与五大银行合作提供电子屏幕报价，令报价更具透明度，而场内模式令用家可接触更多的流通性提供者。（完）