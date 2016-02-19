离岸人民币隔拆利率飙升逾一个月高位 流动性二度告急（更新版）

2010年11月1日，在香港的有轨电车上，一名男子站在人民币广告画旁。 REUTERS/Tyrone Siu

路透香港2月19日 - 离岸人民币银行间拆借利率周五突然飙升，隔夜拆借涨至逾一个月高位至9.0%，后有所回落，但仍较上收市价1.5%大幅飙升，CNH HIBOR不同期限的定盘价亦飙高，隔夜HIBOR亦走升至9.265%，分析人士认为，CNH资金利率飙升是多个渠道抽走流动性所致，这亦是1月11日离岸流动性告急以来的第二次飙升。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)不同期限利率均在飙升，其中隔夜已由昨日的4.451%大涨481个基点升至9.265%，创1月12日来最大涨幅。周三、周四则分别小涨105和153个基点。一周期的HIBOR上涨246个基点至7.9045%，两周HIBOR上升236个基点至7.906%。

“春节过后CNH即期下来比较快（走升），人民币被抽走不少，流动性被持续抽走，资金市场就反应出来了。”一位中资大行交易员称。

另一位香港资深交易员认为，短期利率飙升与即期被压下来有直接关系，此外，四季度及1月以来抽紧离岸的各种政策依然见效，导致CNH HIBOR飙升。

一位香港银行界人士认为，传统春节前后超低的CNH拆息（2月3日-16日隔夜拆借均维持在1%以内）是不正常的，这一状态并不会长期维持。

此外，在央行的努力下，现在离岸的资金池已越来越浅，“稍有风吹草动，就会泛起大的涟漪，这两天拆息上涨可能是几家客户在市场借钱，就会带来连锁反应，不必过分解读。”上述人士认为。

由于离岸人民币并没有真正的货币市场，机构主要通过掉期市场来获得资金，通常隔夜掉期点隐含利率就是货币市场的利率。路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率周五涨至8.164%，为1月11日创纪录高位82%以来的市场高位；而中国银行间隔夜质押式回购加权平均利率则仅1.91%。

**离岸人民币流动性开年两度吃紧**

今年1月中旬，为提振离岸人民币汇率，中国央行采取多种手段如在离岸即期市场干预及对境外金融机构存放于境内的人民币征收存款准备金等多个手段抽紧离岸人民币流动性，导致CNH Hibor飙升至纪录新高。

1月11日，香港财资公会各期限利率定盘价创自2013年有报价以来历史新高，其中隔夜、一周、两周触及惊人的66.81%、33.79%、28.34%；而其他各期限利率亦处历史最高位。

上述银行届人士认为，1.11惨案给不少机构上了一堂流动性管理“血的教训”，加上境外机构境内人民币准备金上调政策出来后，不少机构恐慌性将境内人民币调出境外，但苦于人民币眼下在CNH市场并没有太多用途，一度资金泛滥，甚至一度有拆借零利率的成交，春节过后，这些资金重新找出路，CNH市场的资金又逐渐紧张起来。

CNH银行间隔夜拆借周五早盘一度涨至逾一个月高位至9.0%，午盘后有所回落至6.50，但仍较上收市价1.5%大幅飙升，隔夜拆借周三还维持在1%，周四升至3%，周四则为1.5%。

本地时间17:59分，离岸人民币兑美元即期微贬0.1%至6.5281，上一交易日收报6.5215元，全天交投清淡、市场流动性极差。

在岸人民币即期则随中间价微走贬，跌60个点子至6.5230。交易员称，由于中间价波动较小，隔夜非美货币也未见大的变动，市场方向不明致成交淡静；月底G20财长和央行行长会议将在上海举行，在此之前人民币料持稳。

央行数据此前显示，中国1月境内住户外汇存款环比增加72.6亿美元至973.65亿美元，连续第三个月增加，并创有纪录以来最大增幅和历史最高水平。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7735元,上日尾盘为6.7880元，涨0.21%。

全球汇市上，日圆周五全线上涨，兑欧元触及两年半新高，部分因原油及股市再次下跌，重燃对避险日圆的需求。欧元兑日圆低见125.47，为2013年6月以来最低。（完）