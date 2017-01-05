离岸CNH午后快速大涨盘中升破6.81元 创近两个月新高

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海1月5日 - 因离岸人民币流动性依旧紧张，香港离岸人民币兑美元周四午后继续大幅上涨，创近两个月新高，日内连续升破6.86、6.85、6.84、6.83、6.82和6.81元关口，不到半小时大涨约500点。
本地时间13:32，离岸人民币兑美元即期升近0.7%至6.8220元，在岸人民币兑美元即期亦大涨，升破6.89元关口，创近一个月新高；目前两地价差倒挂约800点。
人民币兑美元中间价今日报6.9307元，较上日升逾200点，至近三周高点。
离岸CNH一年期掉期点报3,304/3,334点，对应远汇报7.1637/7.1715元，而在岸一年期掉期点报在685/725点，在岸的同期远汇报6.9692/6.9755元，两地一年期掉期点价差为2,619点。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四进一步脱离14年高位，因投资者对特朗普赢得美国大选以来为期两个月的涨势进行获利了结。（完）
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。