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中国财经 | 2017年 1月 5日 星期四 13:51 BJT

离岸CNH午后快速大涨盘中升破6.81元 创近两个月新高

路透上海1月5日 - 因离岸人民币流动性依旧紧张，香港离岸人民币兑美元周四午后继续大幅上涨，创近两个月新高，日内连续升破6.86、6.85、6.84、6.83、6.82和6.81元关口，不到半小时大涨约500点。

本地时间13:32，离岸人民币兑美元即期升近0.7%至6.8220元，在岸人民币兑美元即期亦大涨，升破6.89元关口，创近一个月新高；目前两地价差倒挂约800点。

人民币兑美元中间价今日报6.9307元，较上日升逾200点，至近三周高点。

离岸CNH一年期掉期点报3,304/3,334点，对应远汇报7.1637/7.1715元，而在岸一年期掉期点报在685/725点，在岸的同期远汇报6.9692/6.9755元，两地一年期掉期点价差为2,619点。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四进一步脱离14年高位，因投资者对特朗普赢得美国大选以来为期两个月的涨势进行获利了结。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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