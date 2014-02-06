离岸人民币即期小涨 但观望气氛浓

路透香港2月5日 -离岸人民币即期汇价周三节后连续第二日小涨，但市况陷入观望，等待周五境内市场开盘以及其他宏观指标公布。

交易员指出，由于客盘尚未完全返回场中，今日交易量较为清淡，汇价仅在窄幅间波动。市场目前中长期仍然看升人民币，但短期不确定因素较多，汇价可能会上下波动。

“客户还在放假，flow比较淡，”一中资行人士说，＂中长期市场看是看升人民币，不过，短期看起来买卖盘意愿都有，不是oneway flow (指一面倒地买进人民币）。”

本地时间下午5:45时，离岸人民币报6.0273，上日尾盘在6.0275，盘中多数时间在6.0270上下波动，波幅仅25个点子。

市场人士指出，人民币在国际化远景下中长期仍看升，不过，近期汇丰及官方的采购经理人报告预示中国经济出现放缓，再加上新兴市场较为动荡，短线气氛较为不确定。

一亚系银行交易员表示，中国经济减速以及影子银行问题，令部份人士对于人民币短线转为谨慎。但在市场多空立场改变前，仍需要观察更多的宏观数据。

他表示，由于农历年假期落点不同的关系，需要收集1及2月的数据才能判断对中国经济的步调作出更全面的判断。单单由1月的数据是不够的。

投行美银美林在一份报告中也提到，农历新年假期效应往往令中国1及2月年增长数据有所失真，市场对于1月采购经理指数(PMI)的反应或许有些过度，未经足够的季节性因素调整，1月数字可能较实际地低。市场应综合1及2月数字作综合观察。（完）

(记者 李珊珊; 审校 屈桂娟)

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