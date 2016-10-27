9月香港净流入内地黄金量按月回升4.5% 至52,762公斤

路透香港10月27日 - 香港政府统计处周四数据显示，9月自香港流入中国内地的黄金量回升4.5%；此前一个月录得七个月来最少的净流入量。

据统计处电邮给路透的最新数据，9月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为64,826公斤（64.826吨），按月升17.8%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自8月的50,484公斤回升至9月的52,762公斤。

现货金9月累计反弹0.56%，因美国加息疑虑稍缓。

今年首九个月，由香港净流入中国的黄金总量为608,016公斤（去年同期581,876公斤），同比增4.5%。

但香港数据无法提供中国黄金进口全貌，因部分黄金是由北京及上海直接流入，而这部份并无官方统计。

2016年 出口往中国 转口往中国 总出口 自中国进口 净流入中国

1月 10,099 27,276 37,375 4,334 33,041

2月 23,546 31,534 55,080 1,211 53,869

3月 35,116 41,149 76,265 4,475 71,790

4月 50,105 23,607 73,712 4,956 68,756

5月 58,764 62,946 121,710 6,418 115,292

6月 32,583 50,459 83,042 12,156 70,886

7月 45,078 56,516 101,594 10,458 91,136

8月 23,190 31,856 55,046 4,562 50,484

9月 9,677 55,149 64,826 12,064 52,762

2015年 出口往中国 转口往中国 总出口 自中国进口 净流入中国

1月 5,685 76,840 82,525 6,407 76,118

2月 6,470 67,927 74,397 6,822 67,575

3月 6,718 65,361 72,079 5,716 66,363

4月 4,095 51,054 55,149 2,945 52,204

5月 6,687 69,043 75,730 4,884 70,846

6月 9,814 38,047 47,861 10,715 37,146

7月 15,230 48,535 63,765 8,702 55,063

8月 9,948 57,916 67,864 8,545 59,319

9月 8,265 101,521 109,786 12,544 97,242

10月 9,999 77,661 87,660 16,079 71,581

11月 21,584 81,503 103,087 24,084 79,003

12月 24,543 127,615 152,158 22,892 129,266

注：1. 上述表格单位为公斤。

2. 资料来源：香港统计处。（完）