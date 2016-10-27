9月香港净流入内地黄金量按月回升4.5% 至52,762公斤

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月27日 - 香港政府统计处周四数据显示，9月自香港流入中国内地的黄金量回升4.5%；此前一个月录得七个月来最少的净流入量。
据统计处电邮给路透的最新数据，9月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转口）为64,826公斤（64.826吨），按月升17.8%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入中国的黄金总量，自8月的50,484公斤回升至9月的52,762公斤。
现货金9月累计反弹0.56%，因美国加息疑虑稍缓。
今年首九个月，由香港净流入中国的黄金总量为608,016公斤（去年同期581,876公斤），同比增4.5%。
但香港数据无法提供中国黄金进口全貌，因部分黄金是由北京及上海直接流入，而这部份并无官方统计。
2016年 出口往中国 转口往中国 总出口 自中国进口 净流入中国
1月 10,099 27,276 37,375 4,334 33,041
2月 23,546 31,534 55,080 1,211 53,869
3月 35,116 41,149 76,265 4,475 71,790
4月 50,105 23,607 73,712 4,956 68,756
5月 58,764 62,946 121,710 6,418 115,292
6月 32,583 50,459 83,042 12,156 70,886
7月 45,078 56,516 101,594 10,458 91,136
8月 23,190 31,856 55,046 4,562 50,484
9月 9,677 55,149 64,826 12,064 52,762
2015年 出口往中国 转口往中国 总出口 自中国进口 净流入中国
1月 5,685 76,840 82,525 6,407 76,118
2月 6,470 67,927 74,397 6,822 67,575
3月 6,718 65,361 72,079 5,716 66,363
4月 4,095 51,054 55,149 2,945 52,204
5月 6,687 69,043 75,730 4,884 70,846
6月 9,814 38,047 47,861 10,715 37,146
7月 15,230 48,535 63,765 8,702 55,063
8月 9,948 57,916 67,864 8,545 59,319
9月 8,265 101,521 109,786 12,544 97,242
10月 9,999 77,661 87,660 16,079 71,581
11月 21,584 81,503 103,087 24,084 79,003
12月 24,543 127,615 152,158 22,892 129,266
注：1. 上述表格单位为公斤。
2. 资料来源：香港统计处。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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