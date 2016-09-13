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中国财经 | 2016年 9月 13日 星期二 10:20 BJT

中国8月工业增加值同比增长6.3% 1-8月投资增长8.1%--统计局

路透北京9月13日 - 中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.3%，高于路透调查预估中值6.1%，前8月固定资产投资CNUFAI=ECI同比增长8.1%，高于路透预估的8%。

数据并显示，8月社会消费品零售总额同比增长10.6%，高于路透调查预估中值10.3%。8月工业和消费环比分别增长0.53%和0.83%。

8月工业增速为五个月以来最高位，投资持平于上月的16年半低点。

以下为中国8月工业、投资与消费同比变动详情（%）：

8月实际值 预估中值 前值 预估期间 上年同期

工业增加值 6.3 6.1 6.0 5.9~6.4 6.1

固定资产投资(不含农户)(1-8月) 8.1 8.0 8.1 7.6~9.3 10.9

社会消费品零售总额 10.6 10.3 10.2 9.8~10.5 10.8

注：固定资产投资前值为1-7月数据。

受猪肉等食品价格同比涨幅回落影响，中国8月CPI同比增速创下10个月新低；而基数因素、黑金加工价格涨幅较大等，则推动PPI延续年内逐月跌幅收窄趋势，并创下逾四年最小降幅。

分析人士认为，虽然通胀温和对货币政策不构成掣肘，但从人民币汇率和防范资产泡沫的角度考量，年内货币政策几无放松可能，稳增长更多还得依赖财政政策，尤其是对基建投资的支持。（完）

(发稿 宿泱韫/李子木；审校 曾祥进)

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