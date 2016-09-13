中国8月工业增加值同比增长6.3% 1-8月投资增长8.1%--统计局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月13日 - 中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.3%，高于路透调查预估中值6.1%，前8月固定资产投资CNUFAI=ECI同比增长8.1%，高于路透预估的8%。
数据并显示，8月社会消费品零售总额同比增长10.6%，高于路透调查预估中值10.3%。8月工业和消费环比分别增长0.53%和0.83%。
8月工业增速为五个月以来最高位，投资持平于上月的16年半低点。
以下为中国8月工业、投资与消费同比变动详情（%）：
8月实际值 预估中值 前值 预估期间 上年同期
工业增加值 6.3 6.1 6.0 5.9~6.4 6.1
固定资产投资(不含农户)(1-8月) 8.1 8.0 8.1 7.6~9.3 10.9
社会消费品零售总额 10.6 10.3 10.2 9.8~10.5 10.8
注：固定资产投资前值为1-7月数据。
受猪肉等食品价格同比涨幅回落影响，中国8月CPI同比增速创下10个月新低；而基数因素、黑金加工价格涨幅较大等，则推动PPI延续年内逐月跌幅收窄趋势，并创下逾四年最小降幅。
分析人士认为，虽然通胀温和对货币政策不构成掣肘，但从人民币汇率和防范资产泡沫的角度考量，年内货币政策几无放松可能，稳增长更多还得依赖财政政策，尤其是对基建投资的支持。（完）
(发稿 宿泱韫/李子木；审校 曾祥进)
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