中国8月工业增加值同比增长6.3% 1-8月投资增长8.1%--统计局

受猪肉等食品价格同比涨幅回落影响，中国8月CPI同比增速创下10个月新低；而基数因素、黑金加工价格涨幅较大等，则推动PPI延续年内逐月跌幅收窄趋势，并创下逾四年最小降幅。

分析人士认为，虽然通胀温和对货币政策不构成掣肘，但从人民币汇率和防范资产泡沫的角度考量，年内货币政策几无放松可能，稳增长更多还得依赖财政政策，尤其是对基建投资的支持。（完）