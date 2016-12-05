中国证监会核准13家企业首发申请 筹资总额预计不超过75亿元

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月4日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，核准13家企业首发申请，筹资总额预计不超过75亿元人民币。
上述新股中，上交所五家，包括安徽省天然气开发股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司、常熟市汽车饰件股份有限公司、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司。
深交所中小板三家，包括广东新宏泽包装股份有限公司、深圳市英维克科技股份有限公司、山东道恩高分子材料股份有限公司；创业板五家，包括广东美联新材料、山东赛托生物、浙江天铁实业、南京奥联汽车电子、新疆熙菱信息。
证监会并称，本次将有厦门吉比特、广东新宏泽、深圳英维克、南京奥联汽车四家公司直接定价发行。
上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）
(发稿 曾祥进; 审校 乔艳红)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。