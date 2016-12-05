版本:
中国
中国财经 | 2016年 12月 5日 星期一 09:11 BJT

中国证监会核准13家企业首发申请 筹资总额预计不超过75亿元

路透北京12月4日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，核准13家企业首发申请，筹资总额预计不超过75亿元人民币。

上述新股中，上交所五家，包括安徽省天然气开发股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司、常熟市汽车饰件股份有限公司、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司、深圳市景旺电子股份有限公司。

深交所中小板三家，包括广东新宏泽包装股份有限公司、深圳市英维克科技股份有限公司、山东道恩高分子材料股份有限公司；创业板五家，包括广东美联新材料、山东赛托生物、浙江天铁实业、南京奥联汽车电子、新疆熙菱信息。

证监会并称，本次将有厦门吉比特、广东新宏泽、深圳英维克、南京奥联汽车四家公司直接定价发行。

上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。（完）

(发稿 曾祥进; 审校 乔艳红)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐