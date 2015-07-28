沪综指早盘收低1% 金融板块护盘助大盘缩窄跌幅

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月28日 - 中国股市沪综指周二早盘收低1%。早盘大盘大幅低开震荡后低走，随即在金融板块护盘带动下反弹回升，跌幅明显缩窄。分析师指出，股指连续两日暴跌后进入前期底部区域，投资者预期3,500点左右的支撑力度较强，吸引部分场外资金和前期仓位较轻的投资者开始进场承接。
沪综指.SSEC早盘收报3,688.48点，跌37.08点或1%。上证A股今日早盘成交4,402.1亿元人民币，上日全天为7,159.3亿元。
“现在起伏的比较大，市场还是不稳，但是我觉得3,700点再往下空间不会太大。”国都证券分析师肖世俊指出。
分析师认为，虽然目前观望情绪浓厚，但包括金融板块在内的部分个股经过连续下跌后已具备投资价值，目前估值水平相对安全，早盘金融板块率先反弹并带动其他个股止跌，但投资者情绪恢复仍需一个过程。
上证银行股指数.SSEBKI早盘收涨1.58%，建设银行(601939.SS)早盘收涨2.18%，东吴证券(601555.SS)收涨8.99%。
中国证监会周一晚间否认国家队不再救市的外界猜测。新闻发言人张晓军指出，中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。
沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。引人关注的是，前期国家队护盘时重点关照的权重股如两桶油和大型银行股，周一基本跟随股指大跌。中国石油收跌9.58%；工商银行(601398.SS)收低5.29%。
沪深300指数.CSI300早盘收报3,810.65点,跌0.21%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5早盘报3,703.4点，跌1.50%,，成交1,180,762手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH早盘净买入16.46亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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