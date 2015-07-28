沪综指早盘收低1% 金融板块护盘助大盘缩窄跌幅

路透北京7月28日 - 中国股市沪综指周二早盘收低1%。早盘大盘大幅低开震荡后低走，随即在金融板块护盘带动下反弹回升，跌幅明显缩窄。分析师指出，股指连续两日暴跌后进入前期底部区域，投资者预期3,500点左右的支撑力度较强，吸引部分场外资金和前期仓位较轻的投资者开始进场承接。

沪综指.SSEC早盘收报3,688.48点，跌37.08点或1%。上证A股今日早盘成交4,402.1亿元人民币，上日全天为7,159.3亿元。

“现在起伏的比较大，市场还是不稳，但是我觉得3,700点再往下空间不会太大。”国都证券分析师肖世俊指出。

分析师认为，虽然目前观望情绪浓厚，但包括金融板块在内的部分个股经过连续下跌后已具备投资价值，目前估值水平相对安全，早盘金融板块率先反弹并带动其他个股止跌，但投资者情绪恢复仍需一个过程。

上证银行股指数.SSEBKI早盘收涨1.58%，建设银行(601939.SS)早盘收涨2.18%，东吴证券(601555.SS)收涨8.99%。

中国证监会周一晚间否认国家队不再救市的外界猜测。新闻发言人张晓军指出，中国证券金融公司没有退出，并将择机增持，继续发挥好稳定市场的职能。

沪综指周一大幅收挫8.5%，创近八年半最大单日跌幅。引人关注的是，前期国家队护盘时重点关照的权重股如两桶油和大型银行股，周一基本跟随股指大跌。中国石油收跌9.58%；工商银行(601398.SS)收低5.29%。

沪深300指数.CSI300早盘收报3,810.65点,跌0.21%,；沪深300指数期货主力8月合约CIFQ5早盘报3,703.4点，跌1.50%,，成交1,180,762手。130亿元额度的沪股通.NQUOTA.SH早盘净买入16.46亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。