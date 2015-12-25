上交所将同步修订股权激励信息披露规则 增加公告扩大直通车

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月25日 - 上海证券交易所周五称，将同步修订股权激励信息披露规则，强化信息披露的有效性和针对性。增加公告类别，扩大直通车公告范围，并将新增和细化股权激励在实施、终止、完成等环节的信息披露要求，督促上市公司按照股权激励的业务流程及时披露各阶段的进展情况。
上交所新闻发布会新闻稿称，目前，上交所与中登上海分公司已就股票期权自主行权形成初步方案，相关的技术系统和配套规则已基本准备完毕。未来，上市公司办理股权激励业务将更为便利，推进股票期权的自主行权。
另外，上交所将强化股权激励预案的信息披露监管。一方面督促上市公司详细披露方案中的关键要素，要求不具备继续实施条件的及时终止激励计划。另一方面，对于股权激励计划推出和实施过程中出现股价异常波动的情形，及时启动内幕交易核查。
上交所还将强化上市公司股权激励的指导与服务。针对上市公司咨询的股权激励方面的共性问题，形成监管问答；适时修订和完善股权激励业务流程和操作手册，方便上市公司办理股权激励相关业务。
对于市场普遍关心的上交所战略新兴板，目前，上交所正在加紧完善具体建设方案，草拟各项业务规则，同时进行相关技术系统的开发工作，并结合对前期股市异常波动的反思情况，继续完善具体标准和制度安排。
上交所在战略新兴板的制度规则设计中，充分考虑创新型上市公司实施股权激励的实际需要，作出更为灵活和便捷的制度安排。
中国证监会新闻发言人张晓军此前表示，拟修订上市公司股权激励管理办法，进一步赋予公司自治和灵活决策空间，放宽绩效考核指标、股票定价机制、预留权益、股权激励与其他重大事项的间隔期、终止实施股权激励计划的强制间隔期等方面要求。（完）
(发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。