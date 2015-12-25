上交所将同步修订股权激励信息披露规则 增加公告扩大直通车

路透北京12月25日 - 上海证券交易所周五称，将同步修订股权激励信息披露规则，强化信息披露的有效性和针对性。增加公告类别，扩大直通车公告范围，并将新增和细化股权激励在实施、终止、完成等环节的信息披露要求，督促上市公司按照股权激励的业务流程及时披露各阶段的进展情况。

上交所新闻发布会新闻稿称，目前，上交所与中登上海分公司已就股票期权自主行权形成初步方案，相关的技术系统和配套规则已基本准备完毕。未来，上市公司办理股权激励业务将更为便利，推进股票期权的自主行权。

另外，上交所将强化股权激励预案的信息披露监管。一方面督促上市公司详细披露方案中的关键要素，要求不具备继续实施条件的及时终止激励计划。另一方面，对于股权激励计划推出和实施过程中出现股价异常波动的情形，及时启动内幕交易核查。

上交所还将强化上市公司股权激励的指导与服务。针对上市公司咨询的股权激励方面的共性问题，形成监管问答；适时修订和完善股权激励业务流程和操作手册，方便上市公司办理股权激励相关业务。

对于市场普遍关心的上交所战略新兴板，目前，上交所正在加紧完善具体建设方案，草拟各项业务规则，同时进行相关技术系统的开发工作，并结合对前期股市异常波动的反思情况，继续完善具体标准和制度安排。

上交所在战略新兴板的制度规则设计中，充分考虑创新型上市公司实施股权激励的实际需要，作出更为灵活和便捷的制度安排。

中国证监会新闻发言人张晓军此前表示，拟修订上市公司股权激励管理办法，进一步赋予公司自治和灵活决策空间，放宽绩效考核指标、股票定价机制、预留权益、股权激励与其他重大事项的间隔期、终止实施股权激励计划的强制间隔期等方面要求。（完）