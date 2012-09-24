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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 24日 星期一 11:01 BJT

美国政府痛斥CNN报导遇害大使日记

美国国务院发言人莱因斯周六严厉谴责CNN罔顾已故美国驻利比亚大使史蒂文斯的家人反对，曝光史蒂文斯的日记。莱因斯指出，CNN数次致电史蒂文斯家人，询问能否报导日记内容，而史蒂文斯家人多次表示想先看看日记，但他们未得到此机会，CNN径自报导了日记内容。

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