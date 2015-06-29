中核集团等14户央企财务管理存违规 内部管理薄弱--中国国家审计署

路透上海6月29日 - 中国国家审计署周日公布对中核集团等14户中央企业2013年度财务收支审计结果公告，普遍在企业经营和财务管理不够规范，违法违规问题仍然存在，个别企业存在的问题突出。

审计署刊登部门负责人就14户中央企业审计结果答记者问称，审计中值得关注的问题还包括：部分央企内控制度不完善，内部管理薄弱；部分央企执行中央重大决策部署和宏观政策有偏差；部分企业因经营管理不善等原因出现巨额亏损，影响企业可持续发展潜力；还有企业发生重大违法违纪问题。

审计署对中核集团的审计报告指出其内部管理存在的问题,2010年至2013年下属中核工程公司等2家单位在工程项目建设中，未公开招标、干预中标结果等，涉及合同金额25.27亿元人民币。

审计署在对神华集团的审计报告称，2009年至2014年神华集团及下属神宁集团等28家单位提前确认销售收入、违规发放奖金补贴、未按规定编制合并财务报表等，造成收入多计20.27亿元，成本费用多计23.91亿元、少计14.94亿元，由此导致6年间多计利润11.30亿元（2013年多计利润10.15亿元）。

在贯彻执行国家宏观经济政策与决策部署方面，2011年和2013年，三峡集团未经国资委批准，委托或同意下属2家企业在湖北神农架、西藏林芝投资规划建设2处酒店。截至2014年3月底，已分别支付湖北神农架土地预付款500万元、林芝雅江宾馆有限公司出资款5亿元。

审计署称，对查出的这些问题线索，审计署已依照有关法律法规，移送纪检监察或司法机关依法查处。

审计署并称，下一步将按照“反腐、改革、法治、发展”总要求，加大审计力度。在审计时，注重揭露企业重大违法违规问题线索，反映影响企业发展潜力的重大风险隐患和突出问题；继续健全审计发现问题整改及责任追究制度。

审计署在答记者问时并建议，企业应切实贯彻执行国家宏观经济政策和决策部署，积极落实各项产业政策；同时进一步建立健全企业内部控制制度，规范重大事项集体决策，强化对下属企业的管控，落实责任追究制度，加强反腐倡廉建设；审计署并要求中央企业进一步规范企业日常经营管理活动，规范各项经营行为，控制成本和经营风险，确保国有资金资产安全和保值增值。

此次审计的14家央企包括中国核工业集团公司、中国兵器工业集团公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司、中国长江三峡集团公司、神华集团有限责任公司、中国第二重型机械集团公司、中国远洋运输（集团）总公司、中国航空集团公司、中粮集团有限公司、中国储备粮管理总公司等。（完）

更多内容请参看审计署网站（here）

(发稿 张金栋；审校)

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