中核集团等14户央企财务管理存违规 内部管理薄弱--中国国家审计署

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月29日 - 中国国家审计署周日公布对中核集团等14户中央企业2013年度财务收支审计结果公告，普遍在企业经营和财务管理不够规范，违法违规问题仍然存在，个别企业存在的问题突出。
审计署刊登部门负责人就14户中央企业审计结果答记者问称，审计中值得关注的问题还包括：部分央企内控制度不完善，内部管理薄弱；部分央企执行中央重大决策部署和宏观政策有偏差；部分企业因经营管理不善等原因出现巨额亏损，影响企业可持续发展潜力；还有企业发生重大违法违纪问题。
审计署对中核集团的审计报告指出其内部管理存在的问题,2010年至2013年下属中核工程公司等2家单位在工程项目建设中，未公开招标、干预中标结果等，涉及合同金额25.27亿元人民币。
审计署在对神华集团的审计报告称，2009年至2014年神华集团及下属神宁集团等28家单位提前确认销售收入、违规发放奖金补贴、未按规定编制合并财务报表等，造成收入多计20.27亿元，成本费用多计23.91亿元、少计14.94亿元，由此导致6年间多计利润11.30亿元（2013年多计利润10.15亿元）。
在贯彻执行国家宏观经济政策与决策部署方面，2011年和2013年，三峡集团未经国资委批准，委托或同意下属2家企业在湖北神农架、西藏林芝投资规划建设2处酒店。截至2014年3月底，已分别支付湖北神农架土地预付款500万元、林芝雅江宾馆有限公司出资款5亿元。
审计署称，对查出的这些问题线索，审计署已依照有关法律法规，移送纪检监察或司法机关依法查处。
审计署并称，下一步将按照“反腐、改革、法治、发展”总要求，加大审计力度。在审计时，注重揭露企业重大违法违规问题线索，反映影响企业发展潜力的重大风险隐患和突出问题；继续健全审计发现问题整改及责任追究制度。
审计署在答记者问时并建议，企业应切实贯彻执行国家宏观经济政策和决策部署，积极落实各项产业政策；同时进一步建立健全企业内部控制制度，规范重大事项集体决策，强化对下属企业的管控，落实责任追究制度，加强反腐倡廉建设；审计署并要求中央企业进一步规范企业日常经营管理活动，规范各项经营行为，控制成本和经营风险，确保国有资金资产安全和保值增值。
此次审计的14家央企包括中国核工业集团公司、中国兵器工业集团公司、国家电网公司、中国南方电网有限责任公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司、中国长江三峡集团公司、神华集团有限责任公司、中国第二重型机械集团公司、中国远洋运输（集团）总公司、中国航空集团公司、中粮集团有限公司、中国储备粮管理总公司等。（完）
更多内容请参看审计署网站（here）
(发稿 张金栋；审校)
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