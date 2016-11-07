中国铀需求到2020年料增一倍 但价格或受抑--CNNC

路透墨尔本11月7日 - 中国核工业集团公司(CNNC)旗下子公司主管表示，到2020年中国铀需求料将较2015年年底水平增长近一倍，达到每年9,800吨，但短期供应过剩趋势将令价格受抑。

中国正在推进核反应堆建设项目，计划到2020年年底之前使58千兆瓦发电能力完全投入商业运营，高于7月底的30.7千兆瓦。

但中核国际有限公司首席执行官王英在墨尔本的国际矿业与资源峰会(IMARC)表示，到2020年时将只有大约53千兆瓦发电能力投运，因为目前已经投入建设的核电厂不够多。

铀最新报每磅18.75美元，远低于日本2011年福岛灾难之前的67美元。

“我认为我们目前的底线可能是每磅20美元。但现在不幸的是，由于过剩的供应和库存，我认为2020年底之前价格不会超过每磅40美元，”她周一说道。

她还称，随着更多核能在2025年之前上线，价格或将恢复。

她表示，全球的铀库存约为14.275亿磅或55万吨，为6-7年的供应量。这当中就包括中国公用事业公司中近三亿磅的库存。她援引美国咨询公司Trade Tech的数据称，其中还包括中国的政府库存，规模超过10,000吨。

她还称，为满足全球日益增长的核电产能，2020年所需的铀供应量预计为80,383吨，2025年将增长到90,780吨，2030年为106,301吨。到2020年，铀的总产量预计为75,000吨，2025年约为85,000吨。(完)