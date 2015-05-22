中核集团首设12亿元产业基金 支持集团资本运作

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京5月22日 - 中国大型国有企业--中国核工业集团日前宣布，将与农业银行(601288.SS)签署合伙人协议，设立中核产业基金（有限合伙），并运作首只规模为12亿元人民币的产业基金，此举标志着中核集团旗下产业基金进入实体运作阶段。
该公司网站新闻稿显示，中核产业基金第一阶段主要为集团内部产业发展提供资本金、债务融资等资金支持；为集团产业上市、并购重组等资本运作提供资金支持；为科技创新转化为生产力提供孵化资金；为集团与其他央企和地方政府企业的战略合作提供资金支持以及适当选择投资回报合理、风险较低的市场化投资机会。
基金第二阶段将对外部公司及项目进行投资；参与外部公司上市、并购重组等资本运作；参与海外公司、项目投资，作为风险投资基金。
为拓宽融资渠道，中核集团于2014年7月决定重启中核产业基金运作。2015年4月，农银国际对中核产业基金管理公司增资4,000万元，由其管理中核集团旗下各支基金。
新闻稿显示，中核产业基金管理公司是中核集团唯一一家股权类投资机构，是集团公司和农业银行共同打造的产业投资平台，是对核产业、中央企业等投资、并购、重组等资本运转的有效工具。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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