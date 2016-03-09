专访：中国首台AP1000核电机组料2017年中投产 大力推动核电走出去--中核

路透北京3月9日 - 中国核工业集团公司董事长孙勤称，目前，国内首台第三代先进压水堆AP1000型核电机组准备进入安装阶段，预计将于2017年6月投产，2017年底第二台可以投产，且未来中国每年新增核电机组6-8台。中国还将大力推动核电走出去，2030年前在“一带一路”国家将建造20-30台核电机组。

AP1000是中国从美国西屋公司引进的第三代核电技术，中国首台AP1000型核电机组原定2013年12月建成。孙勤在两会(全国人大和政协会议)期间接受路透专访时表示，由于关键设备的原因，现在AP1000核电机组要推迟到2017年投产。

“（AP1000核电机组）现在主泵已经到了，...准备进入安装阶段了，安装后还要冷调试，然后是热调试，我们预计如果顺利的话，2017年6月份第一台可以投产，2017年底第二台可以投产。”他称。

他提到，目前中国政府已经批准了四台核电机组作为中国自主三代核电品牌“华龙一号”示范工程，目前进展很好。其中“华龙一号”首个示范工程--福建福清核电5号机组自2015年5月开工，工期为60个月，预计到2020年6月份投产。

孙勤指出，中国今年核电装机运行28台，容量将近2,600万千瓦，目前的在建规模是26台核电机组，今年还要新上6台，估计“十三五”（2016-2020年）每年新增6-8台。

核电方面，“十三五”规划纲要称，建成三门、海阳AP1000项目，建设福建福清、广西防城港“华龙一号”示范工程；开工建设山东荣成CAP1400示范工程；开工建设一批沿海新的核电项目，加快建设田湾核电三期工程。核电运行装机容量达到5,800万千瓦，在建达到3,000万千瓦以上。

数据显示，截至“十二五”末，中国核电总装机容量达到2,642.737万千瓦，约占全国电力总装机容量的1.75%。2015年发电量1,689.93亿千瓦时，比2014年增加29.42%。

中核集团是中国核电(601985.SS) 的母公司。国内媒体此前报导称，中国核工业集团和中国广核集团有限公司年初签订协议，共同投资设立华龙国际核电技术有限公司，推动“华龙一号”成为中国核电“走出去”的主力品牌。

**海外投资有难度但有前景**

孙勤指出，核电海外投资的国际竞争很激烈，目前核电在“一带一路”国家的投资有总体规划，而跟其他竞争对手相比，中国核电有技术、资金等组合拳优势。

华龙一号是中国核电“走出去”的主要推广技术。他称，目前在40多个“一带一路”国家中，有意向建核电站的将近10个，已跟中国核电签订协议的有巴基斯坦和阿根廷，一些中亚国家还在谈。估计到2030年，“一带一路”国家更替和新建核电机组约有100台，华龙一号希望占到20-30%。

“发展中国家愿意和我们谈，他们不想技术上受制于发达国家。我们技术上没有附加条件，我们技术、装备本土化体系成熟，不但建立一个机组，还能带动你的装备能力，还有培训什么的，中国有这个传统。”他称。

不仅如此，中国核电走出去过程中还为项目提供贷款、培训等服务，甚至是项目建设和运营，不过有些目前还在探索过程中。

孙勤还呼吁，财务费用、保险费用的降低有利于走出去，比如国外的保险费率比国内低，“我们希望国家给予支持。”

除了核电走出去，中国核电还在积极开展海外铀资源开发和技术合作，包括已经和英国在中国建设核技术开发研发中心，双方各投资500万英镑。

他并强调，核电运行需要铀资源，到2020年中国大概每年会消耗10,000吨左右，而在铀资源储备方面，国家和集团都在做，目前有初步规划，但还没有一个具体的数字，主要是靠国内国外两个市场和两种资源来保证。

孙勤称，中国核电目前正在非洲纳米比亚、蒙古等寻找铀资源，而且当前铀价比较便宜，中国一直在多进口一些铀资源。（完）