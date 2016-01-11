中国化工牵头财团斥资10亿美元购并德企克劳斯玛菲集团

中国12月银行结售汇逆差创11个月新高 跨境资金流动将朝均衡收敛（更新版）
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透香港1月11日 - 中国化工集团公司等中国投资团队周一同意斥资9.25亿欧元(10.1亿美元)购并克劳斯玛菲集团(KraussMaffei)，为中国投资者迄今对德国企业最大一宗投资案。
AGIC及Onex分别发表声明指出，同时包括国新国际投资公司及私募股权企业AGIC Capital在内的中国投资团队，同意自加拿大OnexOCX.TO手中买下德国塑料加工机械制造商--克劳斯玛菲集团。
汤森路透数据显示，此次购并规模超越中国于2012年投资德国企业所创下的纪录，当时建筑企业三一重工(600031.SS)以6.98亿美元买下混凝土泵生产商Putzmeister。
此次购并亦成为中国企业意图透过海外购并，提升技术及品牌知名度的最新案例。
Onex在声明中指出，这项购并案可望在2016年上半完成，但尚待监管当局的核定。Onex在2012年以5.68亿欧元，自美国投资公司Madison Capital手中收购克劳斯玛菲。
拒绝具名的知情人士表示，渣打银行担任买方顾问，而巴克莱(Barclays)则为克劳斯玛菲的顾问。
中国化工集团公司未立即回覆电邮的置评要求。另无法联系到国新国际予以置评。(完)
(编译 龚芳; 审校 陈宗琦)
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