中国发改委官员称将建立PPP合理回报机制 鼓励民营企业组建联合体投标

路透北京12月23日 - 中国国家发展改革委副秘书长、投资司司长许昆林称，当前中国PPP项目推进过程中存在缺乏运营运营经验丰富的参与主体、将PPP视作新的融资手段等问题。下一步，将建立合理投资回报机制，采取政府投资股权少分红、不分红等方式，提高社会资本方的投资回报。

许昆林在接受新华社采访时并指出，在PPP项目中推动混合所有制，组建国企、民企、外企共同参与的项目公司；鼓励民营企业组建联合体投标，提升其参与PPP项目建设运营能力。

“当前我国PPP推进存在一些问题：有的地方倾向于将PPP当成一种新的融资手段，对提高公共产品和服务供给效率重视不够；运营能力强、运营经验丰富的参与主体还不够多。”他称。

此外，还存在一些PPP项目公开招标时会出现投资人不合理低价竞标现象；投资规模大、回收期长的高速公路、轨道交通等重大基础设施项目参与较少。

他表示，下一步将采取多种措施推进PPP发展。一方面，加强PPP项目决策论证，防止单纯追求PPP项目落地规模和速度；建立合理投资回报机制，采取政府投资股权少分红、不分红等多种方式，提高社会资本方的投资回报。

另一方面，在PPP项目中推动混合所有制，组建国企、民企、外企共同参与的项目公司，发挥不同企业比较优势；创新利用民间资本方式；鼓励民营企业组建联合体投标，提升民营企业参与PPP项目建设运营能力。

同时，将技术能力、运营经验、管理水平等作为选择社会资本方的重要参考因素，防范不合理低价竞标；并加快建立PPP项目联审机制。

许昆林并指出，今年以来，针对民间投资增速回落，中国已部署开展促进民间投资政策落实专项督查、第三方评估调研以及重点督导等措施，吸引民营企业参与PPP项目。

“在一系列政策措施推动下，民营企业参与PPP项目取得明显成效。”他称，据市场机构统计，2014年1月至2016年11月签约的1417个PPP项目中，1070个项目是2016年以来签约的，总投资约1.8万亿元。其中，民营企业牵头或单独中标的项目占54.8%，超过国有企业45.2%的比重。

中国首条民营资本控股的高铁PPP项目杭绍台高铁于周五正式开工建设。许昆林认为，民营企业在PPP项目中绝对控股能有效解决“玻璃门”问题，并有助于激发民营企业参与基础设施建设潜力，促进民间投资平稳增长。（完）