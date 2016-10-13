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中国财经 | 2016年 10月 13日 星期四 10:10 BJT

中国发改委称9月审核固定资产投资项目23个 共3197亿元

路透北京10月13日 - 中国国家发改委周四称，9月发改委审核固定资产投资项目23个，共3,197亿元人民币，主要集中在交通、水利和能源领域。

发改委提供的新闻稿显示，9月审批核准的固定资产投资项目中，交通基础设施项目10个，总投资2,527亿元；水利项目三个，总投资466亿元。

能源项目两个，总投资161亿元；工业项目一个，总投资20亿元；高技术和信息化项目四个，总投资10亿元；社会事业项目三个，总投资13亿元。

发改委并公布，截至8月底，11大类重大工程包已累计完成投资66,066亿元，比7月底增加2,299亿元，已开工48个专项、407个项目。

以下为发改委公布的11大类重大工程包截至2016年8月底投资完成情况：

11大类重大工程包 已开工 累计完成投资（亿元） 比7月底增加（亿元）

信息电网油气网络 4个专项、61个项目 19,534 769

生态环保 14个专项 6,273 82

清洁能源 37个项目 8,510 487

粮食水利 2个专项、45个项目 3,550 126

交通运输 156个项目 14,941 412

健康养老服务 15个专项 3,944 220

能源矿产资源保障 65个项目 6,021 75

现代物流 1个专项 1,970 40

城市轨道交通 43个项目 686 40

增强制造业核心竞争力 6个专项 100 9

新兴产业 6个专项 537 39

（完）

(发稿 沈燕；撰写 李子木；审校 张喜良)

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