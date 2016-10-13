中国发改委称9月审核固定资产投资项目23个 共3197亿元

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京10月13日 - 中国国家发改委周四称，9月发改委审核固定资产投资项目23个，共3,197亿元人民币，主要集中在交通、水利和能源领域。
发改委提供的新闻稿显示，9月审批核准的固定资产投资项目中，交通基础设施项目10个，总投资2,527亿元；水利项目三个，总投资466亿元。
能源项目两个，总投资161亿元；工业项目一个，总投资20亿元；高技术和信息化项目四个，总投资10亿元；社会事业项目三个，总投资13亿元。
发改委并公布，截至8月底，11大类重大工程包已累计完成投资66,066亿元，比7月底增加2,299亿元，已开工48个专项、407个项目。
以下为发改委公布的11大类重大工程包截至2016年8月底投资完成情况：
11大类重大工程包 已开工 累计完成投资（亿元） 比7月底增加（亿元）
信息电网油气网络 4个专项、61个项目 19,534 769
生态环保 14个专项 6,273 82
清洁能源 37个项目 8,510 487
粮食水利 2个专项、45个项目 3,550 126
交通运输 156个项目 14,941 412
健康养老服务 15个专项 3,944 220
能源矿产资源保障 65个项目 6,021 75
现代物流 1个专项 1,970 40
城市轨道交通 43个项目 686 40
增强制造业核心竞争力 6个专项 100 9
新兴产业 6个专项 537 39
（完）
(发稿 沈燕；撰写 李子木；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。