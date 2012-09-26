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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 26日 星期三 10:49 BJT

陈德铭呼吁加拿大公平对待中国国企

中国商务部长陈德铭周二访问加拿大期间称，中国的国企也只是商业公司，并且遵守当地法律。他呼吁加拿大监管当局对涉及中国国企的收购案进行“公正、客观的”分析。加拿大当前正在研究是否批准中海油以151亿美元收购加拿大能源企业Nexen。图为资料图片。

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