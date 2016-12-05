数据观测：企业贷款季节性回升支撑11月信贷规模 基数效应致M2微降

--调查结果：

指标 11月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 11.5 11.0-11.8 11.6 13.7 35

新增人民币贷款（亿元） 7,200 5,000-11,000 6,513 7,089 36

人民币贷款余额同比（%） 13.0 12.9-13.2 13.1 14.90 16

--数据要点：

路透综合36家机构的预测中值显示，受季节性因素带来的企业贷款的的拉动，中国11月新增人民币贷款料将回升至7,200亿元；但由于去年同期M2增速较高导致的基数效应，11月M2同比增速稳中微降至11.5%；而当月人民币贷款余额同比增速则将小幅降至13.0%。

尽管房地产调控政策升级导致商品房成交量价齐跌，对房贷的影响持续显现，不过从历史数据来看，企业贷款可能高企，季节性因素或成为推动11月新增人民币贷款环比回升的主力。

申万宏源证券发布点评称，从季节性因素来看，历史上11月信贷较10月多增。过去三年，11月信贷平均

较10月多增2,061亿元，但在地产调控下，11月地产销售大幅下滑，预计11月信贷将小幅回升至7,200亿元。

华泰证券研报指出，一方面，房地产调控对居民按揭贷款需求的影响有一定的时滞，9月底政策对居民按揭贷款的影响将会在11月较为清晰的展现出来；其次，随着银行间短期流动性价格的走高，票据利率也逐渐走高，大行在票据贴现方面缺乏积极性，也将抑制信贷数据。

不过，非金融企业贷款将支持11月信贷。华泰报告并认为，转入11月，银行对非金融企业贷款的积极性有所恢复，新增非金融企业贷款也有望环比上升，这是本月新增信贷的有利因素。

“在监管加强背景下，预计表外融资仍然疲弱。企业债券融资与上月基本保持平稳，股票融资则有所回落，预计11月社融增量9,000亿元左右。”国泰君安报告指出，考虑到资本流出、央行对冲以及基数效应，预计M2同比小幅回落至11.4%左右。

中信证券报告并认为，下半年信贷规模较上半年有明显下降，除资产荒的问题外，央行的窗口指导起到很大作用。受到资产价格和汇率的压力，宽信用的格局边际明显有所变化，这种变化也将在未来一段时间内主导信贷的规模走向。

M2方面，11月的M2增速预计较上个月微降，一方面，房地产调控政策的执行导致按揭贷款的趋势性回落，带动M2走低；而去年同期M2的高基数亦将拉低11月的M2增速。

北京大学经济研究所发布的11月经济预测报告认为，由于人民币贬值，资本外流加剧，外汇占款大幅减少，限制了M2同比增速上升。

交通银行金融研究中心发布报告预计，时至年末，美国加息预期强烈，外汇占款持续承压，加之当前货币政策相对稳健，年末M2可能很大程度上呈稳中有降的趋势。

但M2增速亦有支撑。招商证券则指出，股权及其他投资同比增速在7月触底之后，近两月已经逐步回升，该项趋稳有利于M2同比增速保持稳定。

路透根据中国国家统计局公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅销售价格同比涨幅自上月的11.2%升至12.3%；环比涨幅则从上月的2.1%缩窄至1.1%。统计局数据并显示，10月广州新建商品住宅价格环比上升1.3%，同比上涨23.8%。

中国央行此前发布三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳 健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金 融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。(完)