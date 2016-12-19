中国11月70个大中城市新建住宅售价同比升12.6% 环比涨0.6%

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京12月19日 - 路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，11月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.6%，涨幅较上月的12.3%继续扩大，连续14个月上涨。
从环比看，11月新建住宅销售价格较上月上涨0.6%，连续19个月上涨，但涨幅比10月的1.1%继续缩窄。
统计局数据显示，重点城市中，北京与上海11月新建住宅销售价格指数同比分别上涨26.4%和29%，深圳则同比上涨27.9%。
统计局表示，在因地制宜、因城施策的调控政策作用下，15个一线和热点二线城市房地产市场迅速降温，房价走势明显趋稳。
以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：
同比(%) 环比(%)
11月 12.6 0.6
10月 12.3 1.1
9月 11.2 2.1
8月 9.2 1.5
7月 7.9 0.8
6月 7.3 0.8
5月 6.9 0.9
4月 6.2 1.2
3月 4.9 1.1
2月 3.6 0.6
2016年1月 2.5 0.4
2015年12月 1.6 0.3
11月 0.9 0.3
10月 0.1 0.2
9月 -0.9 0.3
8月 -2.3 0.3
7月 -3.7 0.3
6月 -4.9 0.4
该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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