中国核电确定发行价 筹资额131.9亿元创近四年来最大IPO

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月1日 - 中国核能电力股份有限公司周一刊登新股发行公告，确定其发行价为3.39元人民币/股，共发行38.91亿股，筹资额达131.9亿元，创下自2011年9月中国电建(601669.SS)（135亿元）以来的A股IPO(首次公开发行)最高筹资纪录。
公告显示，回拨机制启动前，中国核电网下初始发行数量为27.237亿股，即本次发行数量的70%；网上初始发行数量为11.673亿股，占本次发行数量的30%。本次网上申购日为周二（2日）。
本次发行价对应的2014年摊薄后发行市盈率为22.29倍。公告还指出，在扣除发行费用约1亿9,879万元后，中国核电预计募集资金净额约为129亿9,170万元，略低于招股说明书披露的募投项目拟使用本次募集资金投资额133亿7,600万元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。