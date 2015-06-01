中国核电确定发行价 筹资额131.9亿元创近四年来最大IPO

路透上海6月1日 - 中国核能电力股份有限公司周一刊登新股发行公告，确定其发行价为3.39元人民币/股，共发行38.91亿股，筹资额达131.9亿元，创下自2011年9月中国电建(601669.SS)（135亿元）以来的A股IPO(首次公开发行)最高筹资纪录。

公告显示，回拨机制启动前，中国核电网下初始发行数量为27.237亿股，即本次发行数量的70%；网上初始发行数量为11.673亿股，占本次发行数量的30%。本次网上申购日为周二（2日）。

本次发行价对应的2014年摊薄后发行市盈率为22.29倍。公告还指出，在扣除发行费用约1亿9,879万元后，中国核电预计募集资金净额约为129亿9,170万元，略低于招股说明书披露的募投项目拟使用本次募集资金投资额133亿7,600万元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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