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中国财经 | 2015年 6月 4日 星期四 08:54 BJT

中国核电IPO冻结申购资金达1.69万亿元 创逾七年新高

路透上海6月4日 - 中国近四年最大规模新股--中国核电周三稍晚公告称，网上网下共冻结申购资金1.685万亿元人民币，创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。

根据公告，中国核电网上申购股数为1,669.07亿股，以每股发行价3.39元计，共冻结资金5,658.15亿元；网下申购冻结资金为11,192.6亿元。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.63186711%。

2008年4月紫金矿业A股(601899.SS)发行时，曾冻结资金2.149万亿元。

中国核电本次共发行38.91亿股A股，筹资额达131.9亿元，创下自2011年9月中国电建(601669.SS)（135亿元）以来的A股IPO最高筹资纪录。

随着A股市场持续火热，新股上市后往往有数倍的收益，新股申购成为相当多追求稳定收益的资金首选投向。根据路透统计，5月下旬的上一轮新股申购共冻结资金34,747.1亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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