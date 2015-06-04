中国核电IPO冻结申购资金达1.69万亿元 创逾七年新高

中国将设立国家级无形资产交易平台 开展中国制造2025城市试点--国务院
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。
路透上海6月4日 - 中国近四年最大规模新股--中国核电周三稍晚公告称，网上网下共冻结申购资金1.685万亿元人民币，创A股IPO(首次公开发行)单只新股申购冻结资金量逾七年新高。
根据公告，中国核电网上申购股数为1,669.07亿股，以每股发行价3.39元计，共冻结资金5,658.15亿元；网下申购冻结资金为11,192.6亿元。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为1.63186711%。
2008年4月紫金矿业A股(601899.SS)发行时，曾冻结资金2.149万亿元。
中国核电本次共发行38.91亿股A股，筹资额达131.9亿元，创下自2011年9月中国电建(601669.SS)（135亿元）以来的A股IPO最高筹资纪录。
随着A股市场持续火热，新股上市后往往有数倍的收益，新股申购成为相当多追求稳定收益的资金首选投向。根据路透统计，5月下旬的上一轮新股申购共冻结资金34,747.1亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。